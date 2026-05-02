Remodelación del Estadio Banorte se dispara a 235 millones
La remodelación del Estadio Banorte continúa elevando su costo a menos de dos meses del Mundial 2026. De acuerdo con reportes financieros, la inversión total ya alcanza los 235 millones de dólares, impulsada por nuevos créditos solicitados para cubrir impuestos y completar las obras. El aumento en el costo refleja la presión financiera de uno […]
Publicado el02/05/2026 a las 13:09
La remodelación del Estadio Banorte continúa elevando su costo a menos de dos meses del Mundial 2026.
De acuerdo con reportes financieros, la inversión total ya alcanza los 235 millones de dólares, impulsada por nuevos créditos solicitados para cubrir impuestos y completar las obras.
El aumento en el costo refleja la presión financiera de uno de los estadios clave para el Mundial 2026, así como el modelo de financiamiento elegido para su modernización.
El costo sigue creciendo por nuevos créditos
El monto total se incrementó tras la contratación de un crédito adicional destinado al pago del IVA.
Este financiamiento, por 26.8 millones de dólares, elevó la cifra global de la remodelación, según reportes de Grupo Ollamani a la Bolsa Mexicana de Valores.
La empresa recurrió a este esquema para cumplir con las obligaciones fiscales derivadas de la obra, lo que terminó impactando directamente en el costo final del proyecto.
Un modelo distinto a otros estadios mundialistas
El financiamiento del Estadio Banorte ha seguido una ruta diferente a otros recintos en México.
A diferencia del Estadio BBVA, que fue construido mediante un fideicomiso con participación empresarial, o del Estadio de Chivas, financiado en gran parte con recursos privados y créditos individuales, Ollamani ha optado por una combinación de inversión directa y deuda.
Este modelo ha permitido avanzar en las obras, pero también ha incrementado el peso financiero del proyecto.
Inversión inicial y compromisos a largo plazo
Grupo Ollamani comenzó con una inversión propia de 86.8 millones de dólares para iniciar la remodelación.
Posteriormente, aseguró un crédito mayor por 120.3 millones de dólares, con un plazo de pago de 12 años, destinado a financiar la modernización del inmueble.
Además, el proyecto se ha respaldado con acuerdos comerciales como el naming rights con Banorte, lo que forma parte de la estrategia para sostener la inversión.
El peso de la deuda en el proyecto
En total, los créditos adquiridos suman aproximadamente 146.3 millones de dólares.
Esto representa cerca del 62% del costo total de la remodelación, lo que evidencia la dependencia del financiamiento externo para completar el proyecto.
A esto se suma un crédito adicional en moneda nacional para cubrir el IVA, lo que incrementa aún más la carga financiera.
Un estadio clave para el Mundial 2026
El Estadio Banorte será una de las sedes principales del torneo.
Las obras avanzan contrarreloj para cumplir con los plazos establecidos, en un contexto donde los costos y la logística siguen ajustándose.
La presión por entregar el inmueble listo se combina con el reto financiero de una inversión que no ha dejado de crecer.
A pocas semanas del inicio del Mundial 2026, el enfoque estará en finalizar las obras a tiempo, mientras el modelo de financiamiento y el incremento en costos seguirán siendo temas clave en torno al Estadio Banorte.
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