Remodelación del Estadio Banorte se dispara a 235 millones

La remodelación del Estadio Banorte continúa elevando su costo a menos de dos meses del Mundial 2026.

De acuerdo con reportes financieros, la inversión total ya alcanza los 235 millones de dólares, impulsada por nuevos créditos solicitados para cubrir impuestos y completar las obras.

El aumento en el costo refleja la presión financiera de uno de los estadios clave para el Mundial 2026, así como el modelo de financiamiento elegido para su modernización.

El costo sigue creciendo por nuevos créditos

El monto total se incrementó tras la contratación de un crédito adicional destinado al pago del IVA.

Este financiamiento, por 26.8 millones de dólares, elevó la cifra global de la remodelación, según reportes de Grupo Ollamani a la Bolsa Mexicana de Valores.