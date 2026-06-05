FBI lanza intensa búsqueda tras fuga de dos reclusos considerados peligrosos

FBI busca fugitivos peligrosos

Ofrecen recompensa por captura

Escaparon de cárcel estatal

Las autoridades federales y locales iniciaron una intensa búsqueda para localizar a dos reclusos considerados armados y peligrosos que escaparon de una cárcel en Carolina del Norte, mientras el FBI solicita la colaboración ciudadana y ofrece una recompensa de hasta 40.000 dólares por información que conduzca a su captura.

La fuga desató una operación de búsqueda

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Segun USATODAY , el FBI informó este jueves 4 de junio que se encuentra en marcha una operación para localizar a dos reclusos que escaparon de un centro de detención en Carolina del Norte.

Los fugitivos fueron identificados como Michael Lewis Miles Jr. y Lishawn Knott.

Ambos se encontraban detenidos por múltiples cargos estatales relacionados con narcotráfico y armas de fuego.

Según las autoridades, los dos hombres desaparecieron alrededor de las 2 de la tarde del 3 de junio.

La fuga ocurrió en el Centro de Detención del Condado de Vance, ubicado en Henderson.

La ciudad se encuentra cerca de la frontera entre Carolina del Norte y Virginia.

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Además, está situada aproximadamente a 72 kilómetros al norte de Raleigh.

Tras conocerse la evasión, las agencias de seguridad activaron diversos recursos para intentar localizar a los dos hombres.

El FBI emitió alertas públicas y comenzó a difundir información relacionada con los fugitivos.

Las autoridades consideran el caso una prioridad debido a los antecedentes de ambos detenidos.