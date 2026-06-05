FBI lanza intensa búsqueda tras fuga de dos reclusos considerados peligrosos
Publicado el04/06/2026 a las 16:59
- FBI busca fugitivos peligrosos
- Ofrecen recompensa por captura
- Escaparon de cárcel estatal
Las autoridades federales y locales iniciaron una intensa búsqueda para localizar a dos reclusos considerados armados y peligrosos que escaparon de una cárcel en Carolina del Norte, mientras el FBI solicita la colaboración ciudadana y ofrece una recompensa de hasta 40.000 dólares por información que conduzca a su captura.
La fuga desató una operación de búsqueda
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Segun USATODAY, el FBI informó este jueves 4 de junio que se encuentra en marcha una operación para localizar a dos reclusos que escaparon de un centro de detención en Carolina del Norte.
Los fugitivos fueron identificados como Michael Lewis Miles Jr. y Lishawn Knott.
Ambos se encontraban detenidos por múltiples cargos estatales relacionados con narcotráfico y armas de fuego.
Según las autoridades, los dos hombres desaparecieron alrededor de las 2 de la tarde del 3 de junio.
La fuga ocurrió en el Centro de Detención del Condado de Vance, ubicado en Henderson.
La ciudad se encuentra cerca de la frontera entre Carolina del Norte y Virginia.
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Además, está situada aproximadamente a 72 kilómetros al norte de Raleigh.
Tras conocerse la evasión, las agencias de seguridad activaron diversos recursos para intentar localizar a los dos hombres.
El FBI emitió alertas públicas y comenzó a difundir información relacionada con los fugitivos.
Las autoridades consideran el caso una prioridad debido a los antecedentes de ambos detenidos.
Las autoridades advierten que son peligrosos
New digital billboards are going up across North Carolina to expand the ongoing search for two escaped inmates to advertise a combined reward of up to $40,000 for information leading to their arrests. Michael Lewis Miles Jr. and Lishawn Knott are both considered armed and… pic.twitter.com/n3zdLWel7f
— FBI Charlotte (@FBICharlotte) June 4, 2026
El FBI señaló que Michael Lewis Miles Jr. y Lishawn Knott se conocían antes de sus arrestos.
Por esa razón, los investigadores consideran posible que estén desplazándose juntos.
Sin embargo, tampoco descartan que se encuentren viajando por separado.
Las autoridades advirtieron que ambos individuos son considerados armados y peligrosos.
Por ello, recomendaron a la población no intentar acercarse a ellos bajo ninguna circunstancia.
La oficina del FBI en Charlotte utilizó la red social X para solicitar la colaboración del público.
En su mensaje pidió a los residentes revisar las grabaciones de cámaras de vigilancia domésticas y sistemas de seguridad privados.
El objetivo es obtener información que permita rastrear movimientos recientes de los fugitivos.
La agencia también recomendó adoptar medidas preventivas mientras continúa la búsqueda.
Entre ellas, cerrar con llave los vehículos.
Asimismo, pidió mantener cerradas las puertas de los garajes y asegurar cobertizos u otras estructuras de almacenamiento.
Las recomendaciones buscan reducir oportunidades que puedan ser aprovechadas por los fugitivos durante su huida.
Ofrecen recompensa para obtener información
— FBI Charlotte (@FBICharlotte) June 4, 2026
Como parte de los esfuerzos para lograr la captura, el FBI y la organización Vance County Crime Stoppers anunciaron una recompensa económica.
Las autoridades ofrecen hasta 40.000 dólares por información que conduzca a la localización y arresto de ambos hombres.
La recompensa contempla hasta 20.000 dólares por cada fugitivo.
Los investigadores esperan que el incentivo económico ayude a generar pistas relevantes sobre su posible paradero.
Las autoridades hicieron un llamado a cualquier persona que tenga información relacionada con el caso.
Quienes puedan aportar datos sobre la ubicación de los fugitivos deben comunicarse con los servicios de emergencia.
También pueden contactar directamente a Crime Stoppers.
El número habilitado para proporcionar información es el 252-492-1925.
Mientras continúa la búsqueda, las agencias federales y locales mantienen activa la operación para localizar a Michael Lewis Miles Jr. y Lishawn Knott, considerados una amenaza potencial para la seguridad pública debido a los cargos que enfrentaban y a la advertencia emitida por las autoridades sobre su peligrosidad.