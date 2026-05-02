Real Madrid pierde a Carvajal para el Clásico
El Real Madrid confirmó una baja sensible en el tramo decisivo de LaLiga. Dani Carvajal no podrá jugar el Clásico ante el Barcelona tras sufrir una lesión en el pie derecho. La ausencia del lateral afecta la estructura defensiva del equipo en uno de los partidos más importantes de la temporada. Lesión confirmada por el […]
Publicado el02/05/2026 a las 09:09
El Real Madrid confirmó una baja sensible en el tramo decisivo de LaLiga.
Dani Carvajal no podrá jugar el Clásico ante el Barcelona tras sufrir una lesión en el pie derecho.
La ausencia del lateral afecta la estructura defensiva del equipo en uno de los partidos más importantes de la temporada.
Lesión confirmada por el club
El Real Madrid emitió un comunicado oficial.
Carvajal presenta una fisura en el quinto dedo del pie derecho.
La lesión corresponde a la falange distal.
El jugador inició de inmediato su proceso de recuperación.
Tiempo de baja definido
El periodo estimado es de al menos dos semanas.
Esto descarta su participación en el Clásico.
También se perderá otros compromisos inmediatos.
El calendario no le permite llegar a tiempo para el duelo clave.
Clásico condicionado para el Madrid
El partido ante Barcelona se disputará el 10 de mayo.
Es un encuentro determinante en la lucha por el título.
La ausencia de Carvajal obliga a replantear la defensa.
El equipo pierde experiencia en una zona clave del campo.
Más partidos que se perderá
Carvajal no estará ante Espanyol.
Tampoco podrá jugar contra Real Oviedo.
Su presencia es duda para el partido frente al Sevilla.
El objetivo sería regresar en la última jornada.
Impacto en su futuro inmediato
La lesión complica su panorama de cara al Mundial 2026.
Su convocatoria ya era incierta.
Este nuevo problema físico reduce aún más sus opciones.
El tiempo de recuperación será determinante.
Posible despedida en el Bernabéu
El contrato del jugador finaliza el 30 de junio.
Aún no hay confirmación sobre su renovación.
El último partido en casa podría ser especial.
Existe la posibilidad de que sea su despedida ante la afición.
Momento delicado para el equipo
La lesión llega en un tramo decisivo de la temporada.
El Real Madrid enfrenta varios partidos clave.
La acumulación de bajas complica la planificación.
El equipo deberá encontrar soluciones rápidas.
El Real Madrid deberá ajustar su alineación para el Clásico sin uno de sus referentes defensivos.
La evolución de Carvajal marcará si puede cerrar la temporada o si su ausencia se extiende en un momento crítico.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Definidos los 48 clasificados al Mundial 2026: así quedan los grupos