Real Madrid pierde a Carvajal para el Clásico

El Real Madrid confirmó una baja sensible en el tramo decisivo de LaLiga.

Dani Carvajal no podrá jugar el Clásico ante el Barcelona tras sufrir una lesión en el pie derecho.

La ausencia del lateral afecta la estructura defensiva del equipo en uno de los partidos más importantes de la temporada.

Lesión confirmada por el club

El Real Madrid emitió un comunicado oficial.

Carvajal presenta una fisura en el quinto dedo del pie derecho.