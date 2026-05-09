Real Madrid multó a Valverde y Tchouaméni

El Real Madrid tomó medidas tras el altercado entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni durante un entrenamiento.

El club impuso una fuerte sanción económica a ambos jugadores luego de un proceso disciplinario interno.

La decisión busca cerrar uno de los episodios más tensos recientes en el vestuario.

La sanción confirma la gravedad del conflicto interno y el intento del club por controlar la crisis en un momento clave.

El club impone multa económica a ambos jugadores

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Tras comparecer ante la directiva, Valverde y Tchouaméni recibieron una sanción de medio millón de euros cada uno.

El Real Madrid informó que ambos aceptaron el castigo sin objeciones, como parte del proceso disciplinario.