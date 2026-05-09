Real Madrid multó a Valverde y Tchouaméni
El Real Madrid tomó medidas tras el altercado entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni durante un entrenamiento. El club impuso una fuerte sanción económica a ambos jugadores luego de un proceso disciplinario interno. La decisión busca cerrar uno de los episodios más tensos recientes en el vestuario. La sanción confirma la gravedad del conflicto interno […]
Publicado el08/05/2026 a las 20:59
El Real Madrid tomó medidas tras el altercado entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni durante un entrenamiento.
El club impuso una fuerte sanción económica a ambos jugadores luego de un proceso disciplinario interno.
La decisión busca cerrar uno de los episodios más tensos recientes en el vestuario.
La sanción confirma la gravedad del conflicto interno y el intento del club por controlar la crisis en un momento clave.
El club impone multa económica a ambos jugadores
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Tras comparecer ante la directiva, Valverde y Tchouaméni recibieron una sanción de medio millón de euros cada uno.
El Real Madrid informó que ambos aceptaron el castigo sin objeciones, como parte del proceso disciplinario.
Los jugadores reconocen el error
Durante la comparecencia, los futbolistas mostraron arrepentimiento por lo ocurrido. También ofrecieron disculpas al club, al cuerpo técnico, a sus compañeros y a la afición.
El gesto fue clave para dar por cerrado el incidente desde la postura institucional.
Tchouaméni se pronuncia públicamente
El mediocampista francés calificó el episodio como inaceptable. En su mensaje, reconoció que la situación no representa los valores del club.
Además, señaló la importancia de dar ejemplo, especialmente a los más jóvenes.
El conflicto se da por concluido internamente
El club considera que el caso está resuelto tras la sanción y las disculpas. Ambos jugadores reafirmaron su compromiso con el equipo.
El mensaje interno apunta a recuperar la estabilidad dentro del vestuario.
El Madrid busca frenar la crisis interna
El episodio se suma a una serie de tensiones recientes en el equipo. La sanción marca una postura firme de la directiva frente a estos comportamientos.
El objetivo es evitar que situaciones similares afecten el rendimiento deportivo.
El Real Madrid intentará dejar atrás el conflicto mientras se enfoca en sus próximos compromisos, en medio de un entorno que aún genera dudas.
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