¡Suegra! Laura Zapata muestra a su hijo y todos quedan impactados por lo guapo que es ¡Lo quieren para Celinee!
Publicado el17/08/2026 a las 18:12
- Laura Zapata presume viaje con hijo.
- Fans quedan impactados por su belleza.
- Piden que sea «Suegra de México»
Laura Zapata ha sorprendido a sus seguidores tras compartir una emotiva publicación desde Madrid, donde se le ve disfrutando de un viaje inolvidable junto a su hijo mayor, Claudio Sodi Zapata.
La actriz no escatimó en palabras cariñosas para describir el momento: «Hay viajes que se disfrutan por los lugares que conocemos… y hay viajes que se vuelven inolvidables por con quién los compartimos. Qué privilegio es poder caminar por el mundo de tu mano, hijo mío», escribió la intérprete en su perfil oficial.
La reacción de la audiencia fue inmediata y contundente, llenando la sección de comentarios con halagos hacia el joven. «¡La suegra de México!», «¡Suegra! ¿Quiere ser mi suegra?», fueron algunos de los mensajes más recurrentes que recibió la actriz.
La publicación, que ya cuenta con miles de reacciones, dejó claro que el carisma de la familia Zapata es un rasgo compartido por ambos.
¿El candidato ideal para Celinee?
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La complicidad de los seguidores de Laura Zapata llegó a tal punto que no tardaron en buscarle pareja al joven.
Muchos internautas sugirieron con entusiasmo que Claudio sería el prospecto perfecto para la modelo Celinee Santos, aprovechando que ella se encuentra soltera.
«¡Lo quieren para Celinee!», comentaron varios usuarios, sugiriendo incluso que la propia actriz debería organizar una cita entre ambos.
Sin embargo algunos dijeron que no lo vea Oriana, pues él está en España y ella vive allá, además también está soltera, sin embargo sería una pesadilla para Laura Zapata.
¿Quién es el hijo de Laura Zapata? Claudio Sodi Zapata: El hijo mayor de la actriz
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Claudio Sodi Zapata, el protagonista de la atención mediática en esta ocasión, es el hijo mayor de la reconocida actriz. A sus 39 años, se ha consolidado como un profesional respetado en el ámbito artístico, desempeñándose como director y productor de cine y teatro.
De acuerdo con información de Univision, Claudio ha colaborado estrechamente con su madre en proyectos escénicos de alto perfil, como la obra El efecto de los rayos Gamma sobre las caléndulas.
Aunque el joven reside en España, donde desarrolla su carrera como director de escena, Laura Zapata ha sido abierta sobre la melancolía que le produce la distancia, pero también sobre el profundo orgullo que siente por el hombre en el que se ha convertido.
«Es un muchacho estudioso, elegante y noble», expresaron algunos seguidores, destacando que el talento y la presencia escénica son, sin duda, una herencia de su madre.
¿Quién es el hijo de Laura Zapata? La faceta familiar: ¿Quién es ‘Pato’?
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La interacción en redes sociales también dejó espacio para las confusiones y curiosidades de los fans más dedicados.
Algunos usuarios preguntaron si el joven de la foto era el famoso «Pato», a quien la actriz mencionaba durante su participación en La Casa de los Famosos.
Se trata de Patricio Sodi, el otro hijo de Laura Zapata, quien también es muy querido por la audiencia que sigue de cerca la faceta más personal y familiar de la «villana» de las telenovelas mexicanas.