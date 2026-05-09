Putin propone acuerdo nuclear

Rusia ofrece almacenar uranio

Irán analiza propuesta estadounidense

El presidente ruso, Vladímir Putin, volvió a proponer este sábado que el uranio enriquecido de Irán sea almacenado en territorio ruso como parte de los esfuerzos para avanzar en las negociaciones relacionadas con el programa nuclear iraní.

La propuesta surge en medio de las tensiones entre Irán y Estados Unidos por el programa nuclear iraní y mientras continúan los intentos diplomáticos para frenar la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Putin insiste en trasladar uranio iraní a Rusia

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Segun la agencia EFE, surante una rueda de prensa, Vladímir Putin aseguró que la propuesta rusa continúa vigente.

“Nuestra propuesta sigue sobre la mesa. Yo creo que es una buena propuesta”, afirmó el mandatario ruso.

Putin sostuvo que Irán podría sentirse seguro trasladando su material nuclear a Rusia.

Según el presidente ruso, Moscú es “un país amistoso” para Teherán.

El mandatario recordó además que Rusia ya almacenó uranio enriquecido iraní en 2015.