Vladímir Putin lanza propuesta para frenar tensión entre Irán y EE.UU.
Putin propone acuerdo nuclear Rusia ofrece almacenar uranio Irán analiza propuesta estadounidense El presidente ruso, Vladímir Putin, volvió a proponer este sábado que el uranio enriquecido de Irán sea almacenado en territorio ruso como parte de los esfuerzos para avanzar en las negociaciones relacionadas con el programa nuclear iraní. La propuesta surge en medio de […]
Publicado el09/05/2026 a las 10:51
- Putin propone acuerdo nuclear
- Rusia ofrece almacenar uranio
- Irán analiza propuesta estadounidense
El presidente ruso, Vladímir Putin, volvió a proponer este sábado que el uranio enriquecido de Irán sea almacenado en territorio ruso como parte de los esfuerzos para avanzar en las negociaciones relacionadas con el programa nuclear iraní.
La propuesta surge en medio de las tensiones entre Irán y Estados Unidos por el programa nuclear iraní y mientras continúan los intentos diplomáticos para frenar la escalada del conflicto en Medio Oriente.
Putin insiste en trasladar uranio iraní a Rusia
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Segun la agencia EFE, surante una rueda de prensa, Vladímir Putin aseguró que la propuesta rusa continúa vigente.
“Nuestra propuesta sigue sobre la mesa. Yo creo que es una buena propuesta”, afirmó el mandatario ruso.
Putin sostuvo que Irán podría sentirse seguro trasladando su material nuclear a Rusia.
Según el presidente ruso, Moscú es “un país amistoso” para Teherán.
El mandatario recordó además que Rusia ya almacenó uranio enriquecido iraní en 2015.
Indicó que aquella medida fue aceptada en ese momento por todas las partes involucradas, incluido Israel.
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Sin embargo, explicó que posteriormente Estados Unidos endureció su postura.
También señaló que Irán terminó rechazando nuevamente esa posibilidad y optó por almacenar el uranio dentro de su propio territorio.
Putin consideró que actualmente ni Estados Unidos ni Israel aceptarían que el uranio permanezca en suelo iraní.
“Lo importante es desescalar la situación”, declaró.
Moscú busca mantener cooperación nuclear con Irán
Putin afirmó que Rusia desea seguir cooperando con Irán en proyectos nucleares con fines civiles.
Entre ellos mencionó la central nuclear de Bushehr, ubicada en la costa del golfo Pérsico.
El presidente ruso también advirtió sobre los riesgos de una escalada entre Washington y Teherán.
Según afirmó, si el conflicto aumenta “todos saldrán perdiendo”.
Putin reconoció además que la situación ha colocado a Moscú en una posición complicada.
Explicó que Rusia mantiene “buenas relaciones” con Irán.
Al mismo tiempo, aseguró que también tiene relaciones “amistosas” con países del golfo Pérsico.
El mandatario añadió que Moscú mantiene contactos tanto con autoridades iraníes como estadounidenses.
Por ello, expresó su esperanza de que el conflicto pueda detenerse lo antes posible.
“No hay ya partes interesadas en la continuación de este enfrentamiento”, afirmó.
Las declaraciones ocurrieron al finalizar las celebraciones por el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.
Trump espera respuesta de Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el viernes que espera una respuesta de Irán sobre la propuesta más reciente presentada por Washington.
Trump señaló que busca poner fin a la guerra.
No obstante, también advirtió que podría reactivar operaciones relacionadas con la escolta de buques en el golfo Pérsico si las negociaciones no avanzan.
La situación se mantiene tensa debido al bloqueo del estrecho de Ormuz.
Esa zona es clave para el tránsito de hidrocarburos exportados a nivel mundial.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, confirmó que Teherán está analizando la propuesta estadounidense.
Washington ha presionado a Irán para que reduzca o elimine partes de su programa nuclear.
Las exigencias se centran especialmente en el enriquecimiento de uranio.
Estados Unidos considera esa condición fundamental para detener el conflicto iniciado junto a Israel el pasado 28 de febrero.
La guerra ha provocado además nuevas tensiones en Medio Oriente y afectaciones en el comercio energético global.