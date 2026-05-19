PSG avanza en renovación de Luis Enrique

El futuro de Luis Enrique en el Paris Saint-Germain parece estar cada vez más claro.

De acuerdo con reportes recientes, el club francés y el entrenador español están muy cerca de cerrar una renovación de contrato que aseguraría su continuidad en el banquillo.

El acuerdo podría concretarse en los próximos días.

La continuidad de Luis Enrique representa estabilidad para el PSG en un momento clave, especialmente tras su protagonismo en competiciones europeas.

Negociaciones en fase avanzada

Según información difundida por el periodista Fabrizio Romano, las conversaciones entre ambas partes están muy avanzadas.