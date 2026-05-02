Protesta irrumpe en tienda

Acusan colaboración con ICE

Policía dispersa manifestantes Una protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) interrumpió temporalmente la actividad en una tienda Home Depot en Westlake, Los Ángeles. El incidente ocurrió la tarde del viernes, cuando un grupo de manifestantes ingresó al establecimiento. La movilización provocó tensión dentro y fuera de la tienda durante varios minutos, según ABC 7. Los manifestantes portaban carteles amarillos con el mensaje: “ICE fuera de Home Depot”. Se concentraron cerca de la entrada principal del establecimiento.

Protesta contra ICE toma Home Depot en Los Ángeles Anti-ICE demonstrators entered a Westlake Home Depot store and staged a protest, stopping business for a short time Friday afternoon. Several protesters holding yellow signs that said «ICE out of The Home Depot» gathered near the entrance of the store, and some took over… pic.twitter.com/DaZ9YKYDXL — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) May 2, 2026 Algunos avanzaron hacia el área de cajas registradoras, interrumpiendo las compras.

La actividad comercial se vio afectada de manera momentánea. Clientes y empleados quedaron en medio de la protesta. La situación escaló rápidamente dentro del local. La policía de Los Ángeles acudió al lugar en poco tiempo. Tras la llegada de los agentes, los manifestantes salieron del establecimiento. Una vez afuera, continuaron la protesta con consignas. La movilización se trasladó al exterior de la tienda. Acusaciones contra Home Depot Anti-ICE activists enter Home Depot store in Westlake, stopping business temporarily as LAPD arrive on scene https://t.co/EMxPbnnir3

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) May 1, 2026 Los organizadores responsabilizan a la empresa por las acciones de ICE. Acusan a Home Depot de ser cómplice de redadas migratorias. Exigen que la compañía tome medidas para proteger a jornaleros.

Plantean acciones concretas para evitar detenciones en sus instalaciones. TE PUEDE INTERESAR: ICE rodea casa equivocada y arresta a hombre sin antecedentes Las críticas se centran en la presencia de operativos en sus tiendas. Según los manifestantes, estas acciones afectan directamente a trabajadores. La protesta forma parte de una presión más amplia contra la empresa.

Buscan que Home Depot adopte una postura más activa. El objetivo es evitar que jornaleros sean detenidos en sus alrededores. Respuesta oficial de la empresa Home Depot rechazó las acusaciones de colaboración con ICE. La empresa aseguró que no coordina acciones con agencias federales. También indicó que no recibe notificaciones sobre operativos migratorios.

En su comunicado, afirmó lo siguiente: “No se nos notifica que vayan a llevarse a cabo actividades de control de inmigración, y no participamos en las operaciones”. “No coordinamos nuestras acciones con el ICE ni con la Patrulla Fronteriza”. “Legalmente, no podemos interferir con las agencias federales de control, lo que incluye impedirles el acceso a nuestras tiendas y aparcamientos”. La empresa reiteró que no tiene control sobre estas operaciones.

Señaló que la ley limita su capacidad de intervención. Contexto de operativos migratorios Agentes federales han realizado operativos en varias tiendas Home Depot. Estas acciones han ocurrido en el área de Los Ángeles. Se registran desde que la administración Trump intensificó controles migratorios. La campaña comenzó el verano pasado.

Las redadas han generado preocupación en comunidades locales. Especialmente entre trabajadores jornaleros que frecuentan estos espacios. La presencia de ICE en estos lugares ha sido constante. Esto ha derivado en protestas como la ocurrida en Westlake. Las manifestaciones buscan visibilizar estas acciones.