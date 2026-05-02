ICE arresta persona equivocada

Confusión de dirección grave

Posibles violaciones constitucionales Una operación de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desató controversia tras un grave error de identificación en Tennessee. Durante nueve horas, los agentes rodearon una vivienda equivocada, obtuvieron una orden judicial y terminaron arrestando a una persona que no figuraba en ella. Por qué importa: El caso plantea posibles violaciones constitucionales, incluyendo derechos bajo la Cuarta y Quinta Enmienda, al evidenciar fallas graves en el procedimiento. ICE comete un error tras arresto: confusión de dirección 🚨BREAKING: ICE agents surrounded the WRONG HOUSE for NINE HOURS… got a warrant… and still arrested the wrong person. They were looking for Gerson Manuel Portillo-Escobar, a human trafficking suspect who lived at 919 Hamilton Crossings Station, Antioch, Tennessee.

Instead,… pic.twitter.com/rf6U9IZBsW — Jesus Freakin Congress (@TheJFreakinC) May 1, 2026 Los agentes buscaban a Gerson Manuel Portillo-Escobar, sospechoso de trata de personas, según Telemundo. La dirección correcta era 919 Hamilton Crossings Station, en Antioch, Tennessee.

Sin embargo, los agentes se dirigieron a la casa marcada como 939, una propiedad completamente diferente. Ahí vivía Miguel Antonio Blanco, quien no tiene antecedentes penales. A pesar de contar con el nombre, dirección y fotografía correctos del sospechoso real, los agentes no utilizaron esa información de forma adecuada. Nueve horas de presión Los agentes observaron a Miguel entrar a su propia casa y asumieron que era el sospechoso. Durante nueve horas, rodearon la vivienda y gritaron el nombre de otra persona.

Miguel les indicó repetidamente que se trataba de un error. Sus advertencias fueron ignoradas. Los agentes insistieron en intentar ingresar a la propiedad, manteniendo la presión durante horas. Orden judicial y arresto equivocado Tras el prolongado operativo, los agentes obtuvieron una orden judicial. Posteriormente, entraron por la fuerza a la vivienda.

El hombre detenido fue Miguel Antonio Blanco. Sin embargo, su nombre no figuraba en la orden judicial. El arresto se realizó a pesar de que la información correcta sobre el verdadero sospechoso estaba disponible. El caso ha generado cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento. Se señala una posible violación de la Cuarta Enmienda, que protege contra registros y detenciones sin causa probable.