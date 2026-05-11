Propuesta de matrimonio en el Clásico roba miradas

El Clásico entre Barcelona y Real Madrid dejó una imagen que fue más allá del fútbol.

Durante el descanso en el Camp Nou, un aficionado sorprendió a su pareja con una propuesta de matrimonio en medio de miles de espectadores.

El momento coincidió con una noche histórica para el club blaugrana.

El episodio muestra cómo un evento deportivo puede convertirse en escenario de momentos personales que trascienden el juego.

Un momento inesperado en pleno Clásico

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La propuesta ocurrió durante el entretiempo del partido.

El aficionado se arrodilló en las gradas y le entregó un anillo a su pareja.