Premier League: así está la lucha por el descenso
La pelea por evitar el descenso en la Premier League entra en su fase más crítica. Con pocas jornadas por disputarse, Tottenham y West Ham se perfilan como los principales involucrados en la lucha por permanecer en la categoría. Cada punto comienza a ser determinante en el cierre del campeonato. La permanencia en la Premier […]
Publicado el11/05/2026 a las 17:04
La pelea por evitar el descenso en la Premier League entra en su fase más crítica.
Con pocas jornadas por disputarse, Tottenham y West Ham se perfilan como los principales involucrados en la lucha por permanecer en la categoría.
Cada punto comienza a ser determinante en el cierre del campeonato.
La permanencia en la Premier League está en juego para clubes históricos que enfrentan presión máxima.
Tottenham sigue en zona de riesgo
El empate reciente ante Leeds United permitió a Tottenham sumar, pero no despejar las dudas.
El equipo se mantiene en la posición 17 con 38 puntos.
La cercanía con la zona de descenso mantiene la presión en cada partido.
West Ham mantiene viva la esperanza
West Ham ocupa el lugar 18 con 36 unidades, a solo dos puntos de Tottenham.
Esta diferencia mínima mantiene abierta la pelea por la salvación.
El equipo aún depende de sus resultados para intentar salir de la zona baja.
Dos equipos ya descendieron oficialmente
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Wolverhampton y Burnley ya perdieron la categoría, lo que deja un solo lugar disponible para el descenso.
Esto concentra la atención en los clubes que aún luchan por evitar ese último puesto.
Otros equipos aún no aseguran permanencia
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Nottingham Forest, Crystal Palace y Leeds United no han sellado su salvación de forma definitiva.
Sin embargo, su situación es menos comprometida en comparación con Tottenham y West Ham.
El calendario será decisivo
Tottenham enfrentará a Chelsea y Everton en sus últimos partidos. Por su parte, West Ham jugará ante Newcastle United y Leeds United.
Estos encuentros podrían definir quién se mantiene en la Premier League.
Las últimas jornadas definirán al equipo que descenderá, en una lucha cerrada donde cualquier resultado puede cambiar el destino de la temporada.