Premier League: así está la lucha por el descenso

La pelea por evitar el descenso en la Premier League entra en su fase más crítica.

Con pocas jornadas por disputarse, Tottenham y West Ham se perfilan como los principales involucrados en la lucha por permanecer en la categoría.

Cada punto comienza a ser determinante en el cierre del campeonato.

La permanencia en la Premier League está en juego para clubes históricos que enfrentan presión máxima.

Tottenham sigue en zona de riesgo

El empate reciente ante Leeds United permitió a Tottenham sumar, pero no despejar las dudas.