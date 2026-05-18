Premier League 2026: la temporada entra en su semana decisiva

La temporada 2025-26 de la Premier League está a punto de llegar a su final y lo hace con un nivel de incertidumbre pocas veces visto en la historia del torneo.

Con el título, los puestos europeos y el descenso aún en juego, la liga inglesa se perfila como una de las más impredecibles desde su creación en 1992.

La definición simultánea de múltiples objetivos convierte esta recta final en un escenario de alta tensión que puede cambiar con cada resultado.

El título aún no está asegurado

El Arsenal tiene la posibilidad de conquistar su primera Premier League desde la temporada 2003-04.

Sin embargo, el desenlace todavía depende de los resultados en la última semana, donde cada punto puede definir el campeonato.