¿Cómo impacta en tu bolsillo si el precio del dólar en México sigue bajando?
Publicado el11/08/2026 a las 05:20
El dólar volvió a perder fuerza en Colombia este martes 11 de agosto, mientras en México prácticamente frenó su caída y en República Dominicana registró cambios pequeños.
Para quienes reciben remesas, compran dólares o convierten sus ingresos, el efecto depende de algo más que la referencia oficial: importa cuánto paga realmente el banco o la casa de cambio.
Ponte al día:
- En México, Banxico ubicó el dólar en $17.1408.
- En Colombia bajó a $3,125.677 pesos
- Mientras en República Dominicana los valores del Banco Central quedaron en RD$58.19 para compra y RD$58.54 para venta.
Por qué importa: Un dólar más barato puede favorecer a quien necesita comprar moneda estadounidense, pero puede jugar en contra de quien recibe dólares y necesita convertirlos a pesos. El precio de compra y venta termina determinando cuánto dinero llega realmente al bolsillo.
En Colombia, recibir dólares puede rendir menos
Colombia presenta este martes el cambio más evidente entre los tres países analizados.
- La referencia del Banco de la República bajó hasta $3,125.677 pesos colombianos.
Para una familia que recibe dinero desde Estados Unidos, una caída del dólar puede significar menos pesos al convertir la misma cantidad de dólares.
Pero hay otro dato importante: el precio que encuentra una persona al momento de cambiar su dinero puede ser diferente.
- En el mercado cambiario de Bogotá, este martes se reportan valores de $3,300 para compra y $3,380 para venta.
Por eso, mirar solamente la referencia oficial no permite saber exactamente cuánto recibirá una persona. El establecimiento donde haga la operación también puede marcar una diferencia.
En México, el dólar frena su caída pero sigue barato
México muestra un escenario diferente. Banxico ubicó el dólar en $17.1408, prácticamente sin cambios frente a los $17.1387 registrados el lunes.
Sin embargo, en el mercado cambiario la venta pasó de $17.40 el lunes a $17.39 este martes, mientras la compra se mantuvo en $16.84.
Banco Azteca presenta otra diferencia:
- Compra: $16.80
- Venta: $17.89
¿Quién puede aprovechar este escenario? Principalmente quien necesita comprar dólares, porque un precio más bajo permite obtener la misma cantidad de moneda estadounidense utilizando menos pesos.
Para quien recibe remesas ocurre lo contrario: si vende sus dólares cuando están más baratos, puede obtener menos pesos mexicanos.
República Dominicana registra pequeños cambios
En República Dominicana el panorama es mucho más tranquilo, aunque los precios avanzaron ligeramente frente al lunes.
Este martes, el Banco Central registra:
- Compra: RD$58.19
- Venta: RD$58.54
El lunes los valores eran RD$58.12 y RD$58.49, respectivamente.
Para quienes reciben dólares, esa pequeña subida juega en sentido contrario a lo que ocurre en Colombia: al cambiar la misma cantidad de dólares podrían obtener ligeramente más pesos dominicanos, siempre dependiendo del precio aplicado por la entidad donde realicen la operación.
Comprar o recibir dólares cambia quién se beneficia
La clave está en qué necesitas hacer con tus dólares.
Si el dólar baja, quienes planean comprar moneda estadounidense para viajar, ahorrar o realizar pagos en dólares pueden encontrar un escenario más favorable.
- Quienes reciben remesas tienen que mirar el movimiento desde el otro lado. Si reciben $100 o $500 y después los convierten a moneda local, un dólar más barato puede reducir la cantidad final de pesos que obtienen.
Por eso, los datos de este martes muestran tres situaciones distintas: Colombia continúa con la caída más clara, México prácticamente hace una pausa y República Dominicana registra una ligera subida.
También dejan una recomendación práctica: antes de cambiar dinero, comparar el precio de compra y venta puede ser tan importante como revisar la referencia oficial.