¿Cómo impacta en tu bolsillo si el precio del dólar en México sigue bajando?

El dólar volvió a perder fuerza en Colombia este martes 11 de agosto, mientras en México prácticamente frenó su caída y en República Dominicana registró cambios pequeños.

Para quienes reciben remesas, compran dólares o convierten sus ingresos, el efecto depende de algo más que la referencia oficial: importa cuánto paga realmente el banco o la casa de cambio.

Ponte al día:

En México, Banxico ubicó el dólar en $17.1408.

En Colombia bajó a $3,125.677 pesos

Mientras en República Dominicana los valores del Banco Central quedaron en RD$58.19 para compra y RD$58.54 para venta.

Por qué importa: Un dólar más barato puede favorecer a quien necesita comprar moneda estadounidense, pero puede jugar en contra de quien recibe dólares y necesita convertirlos a pesos. El precio de compra y venta termina determinando cuánto dinero llega realmente al bolsillo.

En Colombia, recibir dólares puede rendir menos

Colombia presenta este martes el cambio más evidente entre los tres países analizados.

La referencia del Banco de la República bajó hasta $3,125.677 pesos colombianos.

Para una familia que recibe dinero desde Estados Unidos, una caída del dólar puede significar menos pesos al convertir la misma cantidad de dólares.

Pero hay otro dato importante: el precio que encuentra una persona al momento de cambiar su dinero puede ser diferente.