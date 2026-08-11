El dólar baja en Colombia y se mantiene en México: así está hoy martes 11/08

El dólar frenó su caída en México este martes y se mantuvo prácticamente en el mismo nivel, mientras en Colombia volvió a bajar.

En República Dominicana tampoco hubo grandes movimientos, aunque los precios que encuentra el público al cambiar dinero siguen siendo distintos a las referencias oficiales.

Por qué importa: Una baja o un día sin cambios no significa que todos recibirán el mismo precio. Los valores de compra y venta pueden marcar una diferencia para quienes reciben remesas, venden dólares o necesitan comprarlos.

Así está el dólar en México, Colombia y RD hoy martes 11 de agosto

Precio del dólar en México

Banxico: $17.1408

Mercado cambiario: compra $16.84; venta $17.39

Banco Azteca: compra $16.80; venta $17.89

Tipo de cambio en Colombia

Banco de la República: $3,125.677 COP

Mercado cambiario en Bogotá: compra $3,300 COP; venta $3,380 COP

Cotización del dólar en República Dominicana