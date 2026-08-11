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El dólar baja en Colombia y se mantiene en México: así está hoy martes 11/08
Revisa cómo está el precio del dólar en México, los valores de compra y venta registrados también en Colombia y República Dominicana.
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El dólar baja en Colombia y se mantiene en México: así está hoy martes 11/08

Publicado el11/08/2026 a las 05:04

El dólar frenó su caída en México este martes y se mantuvo prácticamente en el mismo nivel, mientras en Colombia volvió a bajar.

En República Dominicana tampoco hubo grandes movimientos, aunque los precios que encuentra el público al cambiar dinero siguen siendo distintos a las referencias oficiales.

Por qué importa: Una baja o un día sin cambios no significa que todos recibirán el mismo precio. Los valores de compra y venta pueden marcar una diferencia para quienes reciben remesas, venden dólares o necesitan comprarlos.

Así está el dólar en México, Colombia y RD hoy martes 11 de agosto

Precio del dólar en México

  • Banxico: $17.1408
  • Mercado cambiario: compra $16.84; venta $17.39
  • Banco Azteca: compra $16.80; venta $17.89

Tipo de cambio en Colombia

  • Banco de la República: $3,125.677 COP
  • Mercado cambiario en Bogotá: compra $3,300 COP; venta $3,380 COP

Cotización del dólar en República Dominicana

  • Compra: RD$58.19
  • Venta: RD$58.54
El dólar baja en Colombia y se mantiene en México así está hoy martes
Infografía – MundoNow – Fuentes: Banxico, Banco de la República de Colombia, Banco Central de RD

Lo que sigue: ¿Qué cambia para tu bolsillo si el dólar sigue bajando? Revisa quién puede beneficiarse, quién podría recibir menos y qué significan los precios de este martes para tus remesas y cambio de dólares.

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