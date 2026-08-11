El dólar baja en Colombia y se mantiene en México: así está hoy martes 11/08
Revisa cómo está el precio del dólar en México, los valores de compra y venta registrados también en Colombia y República Dominicana.
Por Daniel Navas
Publicado el11/08/2026 a las 05:04
El dólar frenó su caída en México este martes y se mantuvo prácticamente en el mismo nivel, mientras en Colombia volvió a bajar.
En República Dominicana tampoco hubo grandes movimientos, aunque los precios que encuentra el público al cambiar dinero siguen siendo distintos a las referencias oficiales.
Por qué importa: Una baja o un día sin cambios no significa que todos recibirán el mismo precio. Los valores de compra y venta pueden marcar una diferencia para quienes reciben remesas, venden dólares o necesitan comprarlos.
Así está el dólar en México, Colombia y RD hoy martes 11 de agosto
Precio del dólar en México
- Banxico: $17.1408
- Mercado cambiario: compra $16.84; venta $17.39
- Banco Azteca: compra $16.80; venta $17.89
Tipo de cambio en Colombia
- Banco de la República: $3,125.677 COP
- Mercado cambiario en Bogotá: compra $3,300 COP; venta $3,380 COP
Cotización del dólar en República Dominicana
- Compra: RD$58.19
- Venta: RD$58.54