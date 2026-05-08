Por qué fans quieren fuera a Mbappé
Kylian Mbappé vive una situación inesperada en el Real Madrid. A pesar de sus buenos números en la temporada, una parte importante de la afición ha mostrado su descontento, incluso impulsando una petición para su salida. El caso ha generado debate sobre la relación entre rendimiento y percepción pública. El rechazo a Mbappé refleja una […]
Publicado el07/05/2026 a las 22:18
Kylian Mbappé vive una situación inesperada en el Real Madrid.
A pesar de sus buenos números en la temporada, una parte importante de la afición ha mostrado su descontento, incluso impulsando una petición para su salida.
El caso ha generado debate sobre la relación entre rendimiento y percepción pública.
El rechazo a Mbappé refleja una desconexión entre resultados individuales y la expectativa colectiva del club.
Una temporada sin títulos marca el contexto
El Real Madrid se encamina a cerrar la campaña 2025-26 sin trofeos.
Este escenario ha aumentado la presión sobre el equipo y sus figuras principales.
En este contexto, el rendimiento individual pierde peso frente a los resultados colectivos.
Mbappé mantiene cifras destacadas
El delantero ha tenido un desempeño sólido, con 41 goles y seis asistencias en la temporada.
Sus números lo colocan entre los jugadores más productivos del equipo.
Sin embargo, estas cifras no han sido suficientes para evitar críticas.
Una petición masiva refleja el descontento
Una iniciativa en línea que pide la salida del jugador ha reunido millones de firmas.
Aunque no está claro cuántos firmantes son aficionados reales del club, el dato refleja el nivel de inconformidad.
La reacción ha llamado la atención por su magnitud.
La polémica fuera de la cancha influye
Parte del malestar estaría relacionado con su comportamiento fuera del terreno de juego. Imágenes del jugador durante un periodo de descanso generaron cuestionamientos.
Algunos aficionados interpretaron esto como una falta de compromiso en un momento clave.
El club no contempla cambios inmediatos
Pese al ruido generado, no hay indicios de que el Real Madrid tome decisiones sobre el futuro del jugador.
Mbappé mantiene contrato vigente y sigue siendo una pieza importante dentro del proyecto.
El cierre de temporada será clave para evaluar el ambiente alrededor del equipo, mientras Mbappé busca sostener su rendimiento en medio de la presión externa.
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