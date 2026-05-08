Por qué fans quieren fuera a Mbappé

Kylian Mbappé vive una situación inesperada en el Real Madrid.

A pesar de sus buenos números en la temporada, una parte importante de la afición ha mostrado su descontento, incluso impulsando una petición para su salida.

El caso ha generado debate sobre la relación entre rendimiento y percepción pública.

El rechazo a Mbappé refleja una desconexión entre resultados individuales y la expectativa colectiva del club.

Una temporada sin títulos marca el contexto

El Real Madrid se encamina a cerrar la campaña 2025-26 sin trofeos.