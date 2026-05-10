Pitcher Mexicano se declara culpable por transportar migrantes
El pitcher mexicano Humberto Cruz, prospecto de los San Diego Padres, se declaró culpable de un cargo relacionado con el transporte de inmigrantes no ciudadanos dentro de Estados Unidos. El caso impacta directamente su futuro deportivo y migratorio. El jugador enfrenta consecuencias legales y administrativas tras el acuerdo. El caso podría terminar con la carrera […]
Publicado el10/05/2026 a las 13:50
El pitcher mexicano Humberto Cruz, prospecto de los San Diego Padres, se declaró culpable de un cargo relacionado con el transporte de inmigrantes no ciudadanos dentro de Estados Unidos.
El caso impacta directamente su futuro deportivo y migratorio.
El jugador enfrenta consecuencias legales y administrativas tras el acuerdo.
El caso podría terminar con la carrera del prospecto en MLB y afectar su permanencia en Estados Unidos.
El jugador acepta culpabilidad en acuerdo legal
Cruz admitió haber recibido dinero por transportar inmigrantes, como parte de un acuerdo con la fiscalía. A cambio, se retiró un cargo más grave en su contra.
El proceso derivó en una sentencia menor dentro del sistema judicial.
Enfrenta posible deportación y pérdida de visa
El propio acuerdo reconoce que el jugador probablemente será deportado. Además, perdería su visa de trabajo por un periodo prolongado.
Esto complica seriamente cualquier continuidad en el béisbol profesional en Estados Unidos.
El arresto ocurrió durante su rehabilitación
El pitcher había sido sometido a una cirugía Tommy John y se encontraba en proceso de recuperación cuando fue detenido.
El arresto se produjo cerca de una ciudad fronteriza mientras permanecía en instalaciones del equipo.
Padres lo colocaron en lista restringida
El club decidió incluirlo en la lista restringida desde marzo. La organización evitó dar mayores detalles sobre el caso tras su resolución.
La medida refleja el impacto del proceso legal en su situación dentro del equipo.
Su carrera en MLB queda en duda
Cruz había sido firmado en 2024 como una promesa internacional.
Su desarrollo se ve ahora afectado por el proceso judicial y sus consecuencias migratorias.
El futuro del jugador dependerá de lo que ocurra tras cumplir su sanción.
El caso seguirá su curso en el ámbito migratorio, mientras el jugador enfrenta un panorama incierto respecto a su carrera profesional.
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