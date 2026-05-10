Pitcher Mexicano se declara culpable por transportar migrantes

El pitcher mexicano Humberto Cruz, prospecto de los San Diego Padres, se declaró culpable de un cargo relacionado con el transporte de inmigrantes no ciudadanos dentro de Estados Unidos.

El caso impacta directamente su futuro deportivo y migratorio.

El jugador enfrenta consecuencias legales y administrativas tras el acuerdo.

El caso podría terminar con la carrera del prospecto en MLB y afectar su permanencia en Estados Unidos.

El jugador acepta culpabilidad en acuerdo legal

Cruz admitió haber recibido dinero por transportar inmigrantes, como parte de un acuerdo con la fiscalía. A cambio, se retiró un cargo más grave en su contra.