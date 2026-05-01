Dodgers buscan récord de asistencia en la MLB

Los Angeles Dodgers no solo dominan en el campo: también lo hacen en las gradas.

Tras el primer mes de la temporada 2026, el equipo apunta a romper una marca histórica de asistencia en Grandes Ligas.

El fenómeno Dodgers confirma su poder global como franquicia y refleja tendencias clave en la industria del deporte: experiencia en estadio, fidelidad del fanático y negocio en crecimiento.

Dodgers lideran otra vez la asistencia en MLB

Los Dodgers se encaminan a liderar la MLB en asistencia por 14º año consecutivo.

En los primeros juegos de la temporada, el Dodger Stadium ha registrado cifras impresionantes.