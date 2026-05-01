Dodgers buscan récord de asistencia en la MLB
Los Angeles Dodgers no solo dominan en el campo: también lo hacen en las gradas. Tras el primer mes de la temporada 2026, el equipo apunta a romper una marca histórica de asistencia en Grandes Ligas. El fenómeno Dodgers confirma su poder global como franquicia y refleja tendencias clave en la industria del deporte: experiencia […]
Publicado el30/04/2026 a las 21:05
Los Angeles Dodgers no solo dominan en el campo: también lo hacen en las gradas.
Tras el primer mes de la temporada 2026, el equipo apunta a romper una marca histórica de asistencia en Grandes Ligas.
El fenómeno Dodgers confirma su poder global como franquicia y refleja tendencias clave en la industria del deporte: experiencia en estadio, fidelidad del fanático y negocio en crecimiento.
Dodgers lideran otra vez la asistencia en MLB
Los Dodgers se encaminan a liderar la MLB en asistencia por 14º año consecutivo.
En los primeros juegos de la temporada, el Dodger Stadium ha registrado cifras impresionantes.
El equipo también busca repetir los más de cuatro millones de asistentes logrados en 2025.
Promedio superior a 50 mil por juego
El promedio actual supera los 51,600 fanáticos por partido.
Esta cifra colocaría a la franquicia en un grupo histórico.
Solo tres equipos han superado ese promedio en una temporada completa.
Dominio absoluto en las gradas
La diferencia con otros equipos es clara.
Los Dodgers superan por casi 10 mil asistentes por juego al segundo lugar.
Incluso su estadio ha recibido más público que varios equipos juntos.
Un fenómeno que no se detiene
Desde su llegada a Los Ángeles en 1958, el equipo ha liderado la asistencia en múltiples temporadas.
También ha superado los tres millones de asistentes en decenas de campañas.
El crecimiento sostenido confirma su impacto en la liga.
MLB mantiene cifras sólidas
La liga promedia más de 28 mil asistentes por juego en 2026.
Aunque hay una ligera baja respecto a 2025, la tendencia podría mejorar.
Históricamente, la asistencia aumenta en verano.
Contexto del inicio de temporada
Abril no suele ser el mes más representativo.
Factores como el clima influyen en la asistencia.
Se espera que los números suban conforme avance la temporada.
Si mantienen el ritmo, los Dodgers podrían consolidarse como una de las franquicias más taquilleras en la historia de MLB.
El reto ahora será sostener el promedio y convertirlo en un nuevo récord.
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