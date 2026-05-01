Mets tocan fondo en MLB: cierran abril con el peor récord

Los New York Mets viven una crisis profunda en el arranque de la temporada 2026.

Tras perder ante los Nationals, el equipo cerró abril con el peor récord de todas las Grandes Ligas.

El desplome de uno de los rosters más caros de la MLB pone en duda el proyecto deportivo y aumenta la presión interna de cara a un mes clave.

Un récord que preocupa

Los Mets terminaron abril con marca de 10-21.

Es el peor registro de toda la MLB en este inicio de temporada.