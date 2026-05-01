Mets tocan fondo en MLB: cierran abril con el peor récord
Los New York Mets viven una crisis profunda en el arranque de la temporada 2026. Tras perder ante los Nationals, el equipo cerró abril con el peor récord de todas las Grandes Ligas. El desplome de uno de los rosters más caros de la MLB pone en duda el proyecto deportivo y aumenta la presión […]
Publicado el30/04/2026 a las 21:01
Los New York Mets viven una crisis profunda en el arranque de la temporada 2026.
Tras perder ante los Nationals, el equipo cerró abril con el peor récord de todas las Grandes Ligas.
El desplome de uno de los rosters más caros de la MLB pone en duda el proyecto deportivo y aumenta la presión interna de cara a un mes clave.
Un récord que preocupa
Los Mets terminaron abril con marca de 10-21.
Es el peor registro de toda la MLB en este inicio de temporada.
Además, han perdido 17 de sus últimos 20 juegos.
Serie en casa que agravó la crisis
El equipo tuvo nueve juegos consecutivos en casa.
El balance fue negativo: 3 victorias y 6 derrotas.
Lo que parecía una oportunidad para recuperarse terminó siendo otro golpe.
Derrota dolorosa ante Nationals
Nueva York cayó 5-4 en el Citi Field.
Estaban a seis outs de ganar la serie.
Un jonrón de dos carreras en la octava entrada cambió el rumbo del partido.
Decisiones bajo la lupa
El manager Carlos Mendoza enfrenta cuestionamientos.
Algunas decisiones tácticas generaron debate.
El manejo del lineup en momentos clave no dio resultados.
Destellos individuales insuficientes
MJ Meléndez ha sido uno de los pocos puntos positivos.
Registra un rendimiento ofensivo destacado desde su llegada.
Sin embargo, el aporte individual no ha sido suficiente.
Ambiente tenso en Nueva York
Los aficionados reaccionaron con abucheos.
La frustración es evidente dentro y fuera del equipo.
El propio vestidor reconoce que la situación es insostenible.
Los Mets iniciarán mayo con una serie ante los Angels.
El equipo necesita reaccionar de inmediato para evitar que la temporada se les escape desde el inicio.
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