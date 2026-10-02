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MLB: Yankees, White Sox y Padres barren en el Wild Card; Bravos y Filis van al tercer juego
Yankees, White Sox y Padres ganaron sus series en dos juegos; Bravos y Filis fueron a un tercer juego. Así queda la Serie Divisional de MLB.
Por  Redacción MundoNow
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Ronald Acuña Jr. de los Bravos es puesto out robando la segunda base ante Otto López de los Marlins
Foto Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, es puesto out robando segunda ante Otto López, de los Marlins, en Miami, el 25 de septiembre de 2026, en la recta final de la temporada regular. Foto: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Publicado el02/10/2026 a las 10:44

La postemporada de las Grandes Ligas arrancó con tres barridas en la Serie de Comodines. Los Yankees de Nueva York, los White Sox de Chicago y los Padres de San Diego ganaron sus series en dos juegos. Los Bravos de Atlanta y los Filis de Filadelfia juegan el tercer y decisivo juego el jueves 1 de octubre en el Truist Park.

Liga Americana

  • Yankees 2-0 Red Sox: Nueva York ganó 9-0 el primer juego, con un grand slam y seis carreras impulsadas de Ben Rice, y 9-2 el segundo, con pitcheo de Max Fried y jonrones de Cody Bellinger y Luis García Jr. Es el segundo año seguido que los Yankees eliminan a Boston en el Wild Card.
  • White Sox 2-0 Astros: Chicago ganó 6-3 en Houston el primer juego, con jonrón de Colson Montgomery, y 7-3 el segundo, con un jonrón de tres carreras de Chase Meidroth en la sexta entrada.

Liga Nacional

  • Padres 2-0 Cachorros: San Diego ganó 8-0 el primer juego. Fernando Tatis Jr. abrió con jonrón en el primer lanzamiento, el primer jonrón de apertura en la historia de los Padres en postemporada, y Michael King lanzó sin hit hasta la séptima entrada. El segundo juego terminó 4-1.
  • Bravos 1-1 Filis: Atlanta ganó 5-3 el primer juego con un jonrón de tres carreras de Austin Riley ante el cerrador Jhoan Durán en la octava. Filadelfia empató la serie con un 4-3 en 10 entradas, con jonrón de Alec Bohm con dos outs.

Serie Divisional: el sábado 3 de octubre

  • White Sox en Guardianes de Cleveland, 1:00 p.m. ET
  • Ganador de Filis-Bravos en Dodgers de Los Ángeles, 4:00 p.m. ET
  • Yankees en Rays de Tampa Bay, 6:30 p.m. ET
  • Padres en Cerveceros de Milwaukee, 8:30 p.m. ET

[EDITOR: agregar el resultado del Juego 3 Bravos-Filis del 1 de octubre antes de publicar.]

Información: EFE. Resultados y goleadores verificados con reportes oficiales de los partidos.

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