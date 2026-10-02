MLB: Yankees, White Sox y Padres barren en el Wild Card; Bravos y Filis van al tercer juego
Yankees, White Sox y Padres ganaron sus series en dos juegos; Bravos y Filis fueron a un tercer juego. Así queda la Serie Divisional de MLB.
Por Redacción MundoNow
Publicado el02/10/2026 a las 10:44
La postemporada de las Grandes Ligas arrancó con tres barridas en la Serie de Comodines. Los Yankees de Nueva York, los White Sox de Chicago y los Padres de San Diego ganaron sus series en dos juegos. Los Bravos de Atlanta y los Filis de Filadelfia juegan el tercer y decisivo juego el jueves 1 de octubre en el Truist Park.
Liga Americana
- Yankees 2-0 Red Sox: Nueva York ganó 9-0 el primer juego, con un grand slam y seis carreras impulsadas de Ben Rice, y 9-2 el segundo, con pitcheo de Max Fried y jonrones de Cody Bellinger y Luis García Jr. Es el segundo año seguido que los Yankees eliminan a Boston en el Wild Card.
- White Sox 2-0 Astros: Chicago ganó 6-3 en Houston el primer juego, con jonrón de Colson Montgomery, y 7-3 el segundo, con un jonrón de tres carreras de Chase Meidroth en la sexta entrada.
Liga Nacional
- Padres 2-0 Cachorros: San Diego ganó 8-0 el primer juego. Fernando Tatis Jr. abrió con jonrón en el primer lanzamiento, el primer jonrón de apertura en la historia de los Padres en postemporada, y Michael King lanzó sin hit hasta la séptima entrada. El segundo juego terminó 4-1.
- Bravos 1-1 Filis: Atlanta ganó 5-3 el primer juego con un jonrón de tres carreras de Austin Riley ante el cerrador Jhoan Durán en la octava. Filadelfia empató la serie con un 4-3 en 10 entradas, con jonrón de Alec Bohm con dos outs.
Serie Divisional: el sábado 3 de octubre
- White Sox en Guardianes de Cleveland, 1:00 p.m. ET
- Ganador de Filis-Bravos en Dodgers de Los Ángeles, 4:00 p.m. ET
- Yankees en Rays de Tampa Bay, 6:30 p.m. ET
- Padres en Cerveceros de Milwaukee, 8:30 p.m. ET
[EDITOR: agregar el resultado del Juego 3 Bravos-Filis del 1 de octubre antes de publicar.]
Información: EFE. Resultados y goleadores verificados con reportes oficiales de los partidos.