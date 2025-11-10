Piojo Herrera y Costa Rica afrontan su semana más decisiva

La Selección Nacional de Costa Rica, dirigida por Miguel “Piojo” Herrera, inicia la que podría ser la semana más determinante en su camino al Mundial de 2026, con dos partidos cruciales ante Haití y Honduras que definirán su futuro en las eliminatorias de la Concacaf.

El equipo tricolor se concentra desde este domingo en el Proyecto Goal, en Alajuela, con la mira puesta en sellar su clasificación directa a la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Costa Rica, con grupo completo y concentración total

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De acuerdo con la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), el plantel ya cuenta con la incorporación de todas sus figuras, incluido Keylor Navas, quien arribó la noche del domingo para integrarse al grupo.

El equipo entrenará con doble sesión lunes y martes, y el miércoles realizará un solo entrenamiento matutino antes de viajar en vuelo chárter hacia Curazao, donde enfrentará a Haití el jueves 13 de noviembre a las 8:00 p. m. (hora local).

Posteriormente, los ticos regresarán al país el viernes para preparar su duelo final del martes 18 de noviembre ante Honduras, en el Estadio Nacional de San José.