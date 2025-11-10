Piojo Herrera y Costa Rica afrontan su semana más decisiva
Publicado el10/11/2025 a las 11:43
La Selección Nacional de Costa Rica, dirigida por Miguel “Piojo” Herrera, inicia la que podría ser la semana más determinante en su camino al Mundial de 2026, con dos partidos cruciales ante Haití y Honduras que definirán su futuro en las eliminatorias de la Concacaf.
El equipo tricolor se concentra desde este domingo en el Proyecto Goal, en Alajuela, con la mira puesta en sellar su clasificación directa a la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
Costa Rica, con grupo completo y concentración total
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De acuerdo con la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), el plantel ya cuenta con la incorporación de todas sus figuras, incluido Keylor Navas, quien arribó la noche del domingo para integrarse al grupo.
El equipo entrenará con doble sesión lunes y martes, y el miércoles realizará un solo entrenamiento matutino antes de viajar en vuelo chárter hacia Curazao, donde enfrentará a Haití el jueves 13 de noviembre a las 8:00 p. m. (hora local).
Posteriormente, los ticos regresarán al país el viernes para preparar su duelo final del martes 18 de noviembre ante Honduras, en el Estadio Nacional de San José.
La Tricolor depende de sí misma
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Con seis puntos y ubicada en la segunda posición del Grupo C, Costa Rica tiene el destino en sus propias manos.
La tabla está al rojo vivo:
- Honduras: 8 puntos
- Costa Rica: 6 puntos
- Haití: 5 puntos
- Nicaragua: 1 punto
La ecuación es sencilla:
Si Costa Rica gana ambos partidos, asegurará su boleto directo al Mundial 2026.
Si empata o pierde alguno, deberá esperar otros resultados para buscar el repechaje intercontinental, reservado para los dos mejores segundos lugares de los tres grupos de Concacaf.
El cierre de la fase clasificatoria promete un desenlace de alto dramatismo: el 13 de noviembre se jugarán Haití vs. Costa Rica y Nicaragua vs. Honduras, mientras que el 18 de noviembre, ticos y catrachos protagonizarán un duelo que podría definir la clasificación directa.
Piojo Herrera: “No hay espacio para el error”
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El técnico mexicano Miguel Herrera vive su mayor prueba desde que asumió el banquillo costarricense. Tras meses de preparación, microciclos y ajustes tácticos, confía en que su grupo llegue en su mejor versión para enfrentar esta doble jornada clave.
“Estos jugadores entienden lo que significa defender al país. No hay espacio para el error; queremos darle una alegría al pueblo costarricense”, declaró el Piojo ante los medios.
El entrenador ha enfatizado en la disciplina táctica y la solidez defensiva como pilares para superar a dos rivales directos que también mantienen aspiraciones mundialistas.
El repechaje, última esperanza
En caso de no lograr el primer lugar del grupo, Costa Rica aún podría obtener su pase al Mundial mediante el repechaje intercontinental, en el que los dos mejores segundos lugares de la Concacaf se medirán contra selecciones de Asia, África, Sudamérica u Oceanía por los últimos boletos disponibles.
Con el liderazgo de Keylor Navas, el repunte de Joel Campbell y la motivación de todo el plantel, el conjunto tico buscará repetir su presencia en la máxima cita del fútbol mundial.
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