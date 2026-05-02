Restringen píldoras abortivas correo

Tribunal limita acceso aborto

Telemedicina queda afectada Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos restableció de forma temporal la obligación de que las píldoras utilizadas para el aborto farmacológico sean dispensadas en persona, limitando su distribución por correo. La decisión impacta directamente el acceso al aborto farmacológico, especialmente para mujeres que dependían de la telemedicina, en un contexto de creciente disputa legal y política en el país. Corte de apelaciones limita acceso a medicamentos abortivos 🚨#ÚLTIMAHORA | Un tribunal federal restablece el requisito de que las píldoras abortivas se obtengan en persona, bloqueando el acceso por correo.https://t.co/A1ZJoCc0nf pic.twitter.com/tQbdDENPTQ — Telemundo (@Telemundo) May 1, 2026

Segun la agencia EFE, el fallo fue emitido por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito.

La decisión responde a una demanda presentada por el estado de Luisiana contra la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). El caso cuestiona las normas que permitían la prescripción de estas píldoras mediante telemedicina. También se impugnó la posibilidad de dispensarlas sin una visita médica presencial. TE PUEDE INTERESAR: Retiran masivamente juguete para bebés por riesgo grave de seguridad Con esta resolución, se restablece la obligación de que los medicamentos sean entregados directamente en persona.

Esto significa que ya no podrán enviarse por correo de manera temporal. Fallo se da en medio de disputa legal sobre el aborto El tribunal, compuesto por una mayoría de jueces designados en administraciones republicanas, argumentó que las regulaciones federales actuales permiten eludir restricciones estatales. Según el fallo, el acceso remoto a medicamentos como la mifepristona facilita que se sorteen leyes locales sobre el aborto. El caso forma parte de una batalla legal más amplia en torno al aborto farmacológico en Estados Unidos. Este tipo de procedimiento representa aproximadamente dos tercios de las interrupciones del embarazo en el país.

El contexto está marcado por una fuerte división política. Esto ocurre tras la decisión del Tribunal Supremo en 2022 que eliminó la protección federal al aborto. Preocupación por impacto en mujeres vulnerables Tras conocerse el fallo, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) expresó preocupación por sus efectos. La organización calificó la medida como un “hecho grave”. Advirtió que podría poner en riesgo a mujeres en situaciones vulnerables.