Supremo mantiene acceso al aborto

Píldoras seguirán enviándose por correo

Luisiana busca nuevas restricciones

El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió este jueves mantener temporalmente el envío por correo de la mifepristona, uno de los medicamentos más utilizados para interrumpir embarazos tempranos.

La decisión permite que las pacientes sigan recibiendo el fármaco sin necesidad de acudir presencialmente a una consulta médica.

El fallo deja en suspenso la orden de un tribunal inferior que buscaba restringir la disponibilidad del medicamento.

La máxima corte estadounidense anuló por ahora la decisión emitida por un tribunal de apelaciones de Nueva Orleans.

Ese tribunal había restablecido el requisito de que las pacientes recogieran la mifepristona en persona.