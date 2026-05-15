Corte Suprema suspende restricciones contra píldoras abortivas enviadas por correo
Supremo mantiene acceso al aborto Píldoras seguirán enviándose por correo Luisiana busca nuevas restricciones El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió este jueves mantener temporalmente el envío por correo de la mifepristona, uno de los medicamentos más utilizados para interrumpir embarazos tempranos. La decisión permite que las pacientes sigan recibiendo el fármaco sin necesidad de […]
Publicado el14/05/2026 a las 16:31
- Supremo mantiene acceso al aborto
- Píldoras seguirán enviándose por correo
- Luisiana busca nuevas restricciones
El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió este jueves mantener temporalmente el envío por correo de la mifepristona, uno de los medicamentos más utilizados para interrumpir embarazos tempranos.
La decisión permite que las pacientes sigan recibiendo el fármaco sin necesidad de acudir presencialmente a una consulta médica.
El fallo deja en suspenso la orden de un tribunal inferior que buscaba restringir la disponibilidad del medicamento.
La máxima corte estadounidense anuló por ahora la decisión emitida por un tribunal de apelaciones de Nueva Orleans.
Ese tribunal había restablecido el requisito de que las pacientes recogieran la mifepristona en persona.
La resolución del Supremo puede ser apelada posteriormente.
Sin embargo, mientras tanto, la distribución por correo del medicamento continuará permitida.
La corte no ofreció una explicación escrita sobre su decisión.
El fallo contó con el respaldo de siete magistrados.
Los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito Jr. votaron en contra.
Mifepristona sigue siendo clave para el aborto en EE.UU.
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Segun la agencia EFE, la mifepristona, utilizada junto con el misoprostol, es actualmente el método más común para interrumpir embarazos tempranos en Estados Unidos.
El acceso al medicamento por correo se ha convertido en una vía importante para mujeres que viven en estados con fuertes restricciones al aborto.
La importancia de este mecanismo aumentó después de que el propio Tribunal Supremo eliminara en 2022 las protecciones federales al aborto.
Esa decisión dejó en manos de cada estado la regulación de este procedimiento.
Desde entonces, múltiples estados han aprobado restricciones o prohibiciones al aborto.
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En ese contexto, el acceso remoto a medicamentos abortivos adquirió un papel central dentro del debate nacional.
Grupos defensores del derecho al aborto consideran que el acceso por correo es esencial para mujeres que viven en territorios con limitaciones legales.
Por ello, la reciente decisión judicial fue seguida de cerca por organizaciones civiles y autoridades estatales.
Luisiana impulsa restricciones contra píldoras abortivas
El conflicto legal surgió después de una decisión emitida por un tribunal de apelaciones de Luisiana el pasado 30 de abril.
Esa corte determinó restablecer restricciones sobre la entrega de mifepristona.
La medida obligaba a las pacientes a recoger el medicamento de manera presencial.
Los defensores del derecho al aborto calificaron esa decisión como la mayor amenaza al acceso al procedimiento desde la caída de “Roe vs Wade”.
El histórico fallo había garantizado durante décadas la protección federal del aborto en Estados Unidos.
La Corte Suprema ya había retrasado previamente la aplicación de la orden emitida por la corte de apelaciones.
Con la decisión anunciada este jueves, esa suspensión queda prorrogada de manera indefinida.
Aun así, el estado de Luisiana todavía tiene posibilidad de presentar nuevos recursos legales.
Las autoridades estatales sostienen que el envío por correo de mifepristona no debería permitirse en estados que prohíben o restringen el aborto.
El debate sobre el acceso a medicamentos abortivos continúa creciendo dentro del sistema judicial estadounidense.
La discusión también refleja las profundas divisiones políticas y legales que persisten en Estados Unidos sobre el derecho al aborto.
Mientras tanto, la decisión del Supremo mantiene abierto el acceso remoto a uno de los medicamentos más utilizados para la interrupción temprana del embarazo.