Madres peruanas exigen información sobre hijos enviados a combatir en Rusia
Publicado el19/05/2026 a las 16:20
- Familias exigen respuestas urgentes
- Peruanos desaparecen en Rusia
- Denuncian reclutamientos con engaños
Decenas de familiares de ciudadanos peruanos reclutados en Rusia para combatir en la guerra contra Ucrania realizaron una vigilia frente a la embajada rusa en Lima para exigir información sobre sus allegados desaparecidos.
Las familias denuncian que muchos de los peruanos fueron captados con falsas promesas laborales y ahora permanecen incomunicados desde hace semanas.
La defensa de los afectados tiene identificados al menos 214 peruanos reclutados en Rusia.
Sin embargo, estiman que la cifra total podría alcanzar unas 600 personas afectadas.
Además, hasta el momento han logrado documentar al menos 20 fallecidos en combate.
La protesta se desarrolló entre la noche del lunes y la mañana de este martes frente a la sede diplomática rusa ubicada en el distrito limeño de San Isidro.
Los familiares permanecieron durante unas 15 horas rezando, llorando y exigiendo respuestas.
Denuncian engaños y desapariciones
Ver este video en su propia página →
Segun la agencia EFE, muchas de las familias aseguran que sus parientes viajaron a Rusia tras recibir ofertas laborales falsas.
Yovana, madre de uno de los peruanos desaparecidos, contó que su hijo trabajaba en una mina en Perú antes de viajar.
Según explicó, le ofrecieron un supuesto contrato como trabajador de seguridad en Rusia.
El acuerdo incluía un pago inicial de 20.000 dólares.
Ese dinero, según relató, nunca llegó.
Hace casi un mes que no tiene comunicación con su hijo.
La mujer afirmó además que recibió información no oficial sobre una posible muerte en combate.
Sin embargo, dijo que prefiere no creerlo.
TE PUEDE INTERESAR: Fuerte sismo golpea Perú y deja afectaciones en infraestructura y comunicaciones
También denunció que existen personas intentando aprovecharse económicamente de la tragedia.
La defensa legal de las familias indicó que muchos reclutados permanecen incomunicados durante semanas.
Según el abogado Marcelo Tataje, el periodo de incomunicación suele coincidir con el traslado desde centros de entrenamiento hacia zonas de combate.
En algunos casos, explicó, los soldados recuperan posteriormente sus teléfonos.
Por ese motivo, pidió a las familias mantener la esperanza aunque no tengan noticias recientes.
La Cancillería peruana ya intervino
El Gobierno peruano emitió notas diplomáticas dirigidas a Rusia por cada uno de los 214 casos registrados oficialmente.
Hasta el momento, las autoridades rusas no han respondido.
Durante el último fin de semana, la Cancillería peruana solicitó apoyo a la Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja.
El objetivo es colaborar en la búsqueda de los ciudadanos peruanos afectados.
La mañana de este martes, la embajada rusa permitió el ingreso de un abogado y dos familiares para sostener una reunión con el embajador.
Los familiares exigen conocer si sus seres queridos están vivos, heridos, fallecidos o en zonas de peligro.
“Queremos respuestas”, expresó Narma, madre de otro peruano desaparecido.
Según contó, su hijo viajó a Rusia pensando que trabajaría como cocinero.
Actualmente también permanece desaparecido.
Buscan apoyo internacional por reclutamientos
Las pancartas colocadas frente a la embajada reflejaban el drama de las familias.
Una de ellas decía: “No son carne de guerra”.
Otra, escrita en ruso, denunciaba las condiciones de los reclutados.
“Sin pasaporte, sin teléfono, sin dinero, comida, sin descanso, es inhumano”, señalaba el mensaje.
La defensa legal indicó que mantiene contacto con casos similares de ecuatorianos y colombianos reclutados por Rusia.
El abogado Marcelo Tataje señaló que buscan que la Comunidad Andina intervenga.
La CAN está integrada por Bolivia, Colombia y Perú.
Las familias esperan que la presión diplomática internacional permita obtener respuestas sobre el paradero de sus allegados.
Mientras tanto, continúan las denuncias sobre presuntos engaños y reclutamientos vinculados a la guerra en Ucrania.