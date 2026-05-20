Madres peruanas exigen información sobre hijos enviados a combatir en Rusia

Familias exigen respuestas urgentes

Peruanos desaparecen en Rusia

Denuncian reclutamientos con engaños

Decenas de familiares de ciudadanos peruanos reclutados en Rusia para combatir en la guerra contra Ucrania realizaron una vigilia frente a la embajada rusa en Lima para exigir información sobre sus allegados desaparecidos.

Las familias denuncian que muchos de los peruanos fueron captados con falsas promesas laborales y ahora permanecen incomunicados desde hace semanas.

La defensa de los afectados tiene identificados al menos 214 peruanos reclutados en Rusia.

Sin embargo, estiman que la cifra total podría alcanzar unas 600 personas afectadas.

Además, hasta el momento han logrado documentar al menos 20 fallecidos en combate.