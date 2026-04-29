¿Juan Gabriel sigue vivo?

Periodista dice tener pruebas

Video reaviva rumores

La teoría sobre que Juan Gabriel sigue con vida volvió a incendiar redes sociales tras viralizarse un video grabado en un restaurante de París.

En las imágenes, difundidas en TikTok a finales de 2025 y comienzos de 2026, aparece un hombre de cabello canoso con un sorprendente parecido físico al llamado “Divo de Juárez”.

El clip reactivó especulaciones que desde hace años circulan en el medio artístico mexicano sobre una posible desaparición fingida.

Pero ahora la polémica dio un giro mayor luego de que el periodista Jorge Carbajal asegurara públicamente que no solo cree que está vivo, sino que afirma tener contacto directo con él.

“Tengo conversaciones con él”

En una entrevista reciente, Carbajal sostuvo que cuenta con pruebas que respaldan su versión.