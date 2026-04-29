¿Farsa o verdad oculta? Periodista afirma que Juan Gabriel está vivo y dice tener “pruebas”
¿Juan Gabriel sigue vivo? Periodista dice tener pruebas Video reaviva rumores La teoría sobre que Juan Gabriel sigue con vida volvió a incendiar redes sociales tras viralizarse un video grabado en un restaurante de París. En las imágenes, difundidas en TikTok a finales de 2025 y comienzos de 2026, aparece un hombre de cabello canoso […]
Publicado el29/04/2026 a las 13:36
- ¿Juan Gabriel sigue vivo?
- Periodista dice tener pruebas
- Video reaviva rumores
La teoría sobre que Juan Gabriel sigue con vida volvió a incendiar redes sociales tras viralizarse un video grabado en un restaurante de París.
En las imágenes, difundidas en TikTok a finales de 2025 y comienzos de 2026, aparece un hombre de cabello canoso con un sorprendente parecido físico al llamado “Divo de Juárez”.
El clip reactivó especulaciones que desde hace años circulan en el medio artístico mexicano sobre una posible desaparición fingida.
Pero ahora la polémica dio un giro mayor luego de que el periodista Jorge Carbajal asegurara públicamente que no solo cree que está vivo, sino que afirma tener contacto directo con él.
“Tengo conversaciones con él”
En una entrevista reciente, Carbajal sostuvo que cuenta con pruebas que respaldan su versión.
El comunicador declaró que mantiene comunicación mediante mensajes y llamadas con quien asegura es el propio Juan Gabriel.
TE PUEDE INTERESAR: Crimen genera impacto: asesinan a la exreina de belleza Carolina Flores y crecen las sospechas familiares
Según explicó, sus sospechas comenzaron el día en que se anunció la muerte del cantante, cuando observó comportamientos que calificó como inusuales durante los funerales.
Carbajal relató que ciertas actitudes, como ocultar conversaciones telefónicas, despertaron dudas que con el tiempo se transformaron en convicción.
Mensajes y supuestas pistas
El periodista detalló que un conocido suyo comenzó a recibir mensajes en los que supuestamente ofrecían derechos de canciones del artista a precios inusuales.
En ese intercambio, dijo haber identificado un estilo de redacción que le resultaba familiar.
A partir de ahí, aseguró que decidió confrontar directamente a la persona detrás de los mensajes.
Desde entonces, afirmó que ha recibido audios y material que, según su versión, confirmarían que el compositor sigue con vida.
¿Dónde estaría Juan Gabriel?
Carbajal también mencionó que intentó verificar físicamente la información que recibió.
Señaló que viajó a Jojutla de Juárez, en Morelos, donde le indicaron que el cantante podría encontrarse en otra localidad cercana.
En su relato, sostuvo que incluso habría testimonios sobre apoyo comunitario tras el sismo de 2017, señaló ‘El Heraldo de México‘.
Hasta el momento no existe confirmación oficial que respalde estas declaraciones, pero la afirmación ha reavivado una de las teorías más persistentes en torno a la figura de Juan Gabriel, manteniendo viva la controversia entre seguidores y escépticos.