Hallan sin vida al actor Park Dong-bin en su restaurante días antes de inaugurarlo
Muere el actor Park Dong-bin Fue hallado en su restaurante Esposa lanza desgarrador mensaje La industria del entretenimiento en Corea del Sur enfrenta un nuevo golpe tras confirmarse la muerte del actor Park Dong-bin a los 56 años. El intérprete fue encontrado sin vida dentro del restaurante que planeaba abrir en los próximos días en […]
Publicado el10/05/2026 a las 10:44
- Muere el actor Park Dong-bin
- Fue hallado en su restaurante
- Esposa lanza desgarrador mensaje
La industria del entretenimiento en Corea del Sur enfrenta un nuevo golpe tras confirmarse la muerte del actor Park Dong-bin a los 56 años.
El intérprete fue encontrado sin vida dentro del restaurante que planeaba abrir en los próximos días en la ciudad de Pyeongtaek.
Además, el hallazgo ocurrió a finales de abril y generó conmoción tanto en el ámbito artístico como entre sus seguidores.
Las autoridades iniciaron investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
El hallazgo en la madrugada
De acuerdo con reportes locales, el cuerpo fue localizado durante la madrugada del 29 de abril.
Una persona cercana al actor ingresó al establecimiento y lo encontró sin signos vitales, dando aviso inmediato a las autoridades.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Adiós a “Christian Nodal”? El cantante desata polémica tras denunciar que su nombre “no es suyo”
El restaurante, situado en la provincia de Gyeonggi, estaba próximo a inaugurarse como nuevo proyecto personal del artista.
Medios del país señalaron que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia.
Investigaciones en curso
Tras el descubrimiento, equipos forenses realizaron las primeras diligencias para determinar la causa del deceso.
Hasta ahora no se han dado a conocer detalles oficiales sobre qué provocó la muerte del actor.
Dicha noticia fue confirmada por medios especializados en espectáculos, que destacaron la trayectoria del intérprete.
La incertidumbre en torno a las causas mantiene en vilo a colegas y seguidores.
Ver esta publicación en Instagram
Despedida marcada por el dolor
Luego de los procedimientos iniciales, familiares y amigos se reunieron para darle el último adiós.
Durante el velorio, la esposa del actor protagonizó uno de los momentos más conmovedores.
“No puede irse así. Nuestra hija solo tiene 3 años, ¿qué será de nosotros?”, expresó entre lágrimas.
La frase resonó entre los asistentes y fue retomada por la prensa local como reflejo del impacto familiar.
Trayectoria en cine y televisión
Park Dong-bin desarrolló una carrera reconocida en cine y televisión en Corea del Sur.
Participó en producciones como “Shiri”, “Volcano High”, “The Huntresses”, “Reset”, “Zombie Detective” y “Café Minamdang”.
Además, su versatilidad le permitió consolidarse en distintos géneros y formatos a lo largo de los años.
Mientras continúan las investigaciones, el mundo del espectáculo despide a un actor cuya partida deja preguntas abiertas y un profundo vacío, según ‘El Heraldo de México‘.