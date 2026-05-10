Muere el actor Park Dong-bin

Fue hallado en su restaurante

Esposa lanza desgarrador mensaje

La industria del entretenimiento en Corea del Sur enfrenta un nuevo golpe tras confirmarse la muerte del actor Park Dong-bin a los 56 años.

El intérprete fue encontrado sin vida dentro del restaurante que planeaba abrir en los próximos días en la ciudad de Pyeongtaek.

Además, el hallazgo ocurrió a finales de abril y generó conmoción tanto en el ámbito artístico como entre sus seguidores.

Las autoridades iniciaron investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

El hallazgo en la madrugada

De acuerdo con reportes locales, el cuerpo fue localizado durante la madrugada del 29 de abril.