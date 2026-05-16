“Amor Prohibido” entra al Salón de la Fama del Grammy y reafirma el legado eterno de Selena

Amor Prohibido de Selena

Ingreso al GRAMMY Hall

Legado vigente de la cantante

Más de tres décadas después de su muerte, Selena Quintanilla vuelve a ocupar titulares gracias a un reconocimiento que consolida su lugar en la historia musical.

El álbum “Amor Prohibido” fue anunciado como parte del GRAMMY Hall of Fame 2026, una distinción otorgada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación.

El ingreso al Salón de la Fama está reservado a producciones con al menos 25 años de antigüedad y un impacto artístico significativo.

Con esta decisión, la obra de la llamada “Reina del Tex-Mex” reafirma su peso cultural y su influencia en la música latina contemporánea.

Un álbum clave en su carrera

Lanzado en 1994, “Amor Prohibido” llegó en un momento crucial del ascenso artístico de Selena.