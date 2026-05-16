“Amor Prohibido” entra al Salón de la Fama del Grammy y reafirma el legado eterno de Selena
Publicado el16/05/2026 a las 11:10
- Amor Prohibido de Selena
- Ingreso al GRAMMY Hall
- Legado vigente de la cantante
Más de tres décadas después de su muerte, Selena Quintanilla vuelve a ocupar titulares gracias a un reconocimiento que consolida su lugar en la historia musical.
El álbum “Amor Prohibido” fue anunciado como parte del GRAMMY Hall of Fame 2026, una distinción otorgada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación.
El ingreso al Salón de la Fama está reservado a producciones con al menos 25 años de antigüedad y un impacto artístico significativo.
Con esta decisión, la obra de la llamada “Reina del Tex-Mex” reafirma su peso cultural y su influencia en la música latina contemporánea.
Un álbum clave en su carrera
Lanzado en 1994, “Amor Prohibido” llegó en un momento crucial del ascenso artístico de Selena.
El disco no solo consolidó su popularidad en Estados Unidos y México, sino que también amplió el alcance de la música tejana a nuevas generaciones.
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Con el paso del tiempo, el álbum se convirtió en una referencia obligada dentro del repertorio latino.
La cuenta oficial de la cantante celebró la noticia con un mensaje emotivo: “Nos honra enormemente anunciar que la incluida este año es SELENA, Amor Prohibido – Álbum”.
Canciones que marcaron una época
El sencillo principal, “Amor Prohibido”, fue presentado el 13 de abril de 1994 y se convirtió en uno de los temas más representativos de su trayectoria.
A la lista se sumaron éxitos como “Bidi Bidi Bom Bom”, “No me queda más” y “Fotos y recuerdos”, piezas que mostraron la versatilidad sonora del proyecto.
El álbum reunió diez canciones que mezclaron cumbia tejana, balada romántica y fusiones con arreglos contemporáneos.
Entre los títulos destacan “El chico del apartamento 512”, “Techno Cumbia”, “Si una vez” y “Ya no”, que ampliaron su conexión con públicos diversos.
Impacto comercial y reconocimiento previo
El éxito de “Amor Prohibido” se reflejó en cifras y reconocimientos dentro de la industria musical.
El proyecto se posicionó como el cuarto álbum latino más vendido en Estados Unidos, un logro significativo para la época.
En 1995 obtuvo una nominación al Grammy en la categoría de “Mejor interpretación mexicoamericana”.
Un año antes, Selena ya había ganado la estatuilla con el álbum “Live”, consolidando su presencia en la premiación.
Un legado que trasciende generaciones
La inclusión del disco en el GRAMMY Hall of Fame no solo celebra un trabajo discográfico, sino también la trayectoria de una artista que transformó el panorama latino.
Su música continúa vigente en plataformas digitales, celebraciones familiares y escenarios que evocan su figura.
El reconocimiento también resalta la permanencia de la música tejana como un género con identidad propia y alcance internacional.
Con este nuevo homenaje, Selena vuelve a demostrar que su voz y su legado siguen resonando con fuerza en la historia de la música.