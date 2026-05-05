Papá de Shakira estaría hospitalizado

Reportan cuadro delicado

Estado estable, hermetismo total Shakira enfrentaría horas difíciles tras la presunta hospitalización de su padre, William Mebarak, en Barranquilla. Reportes difundidos este 4 de mayo indican que el estado de salud del hombre de 94 años habría generado inquietud en su entorno cercano. La información comenzó a circular mientras la cantante se encontraba cumpliendo compromisos internacionales. Hasta el momento, la artista no ha emitido un pronunciamiento público sobre la situación. Reportes desde la clínica El periodista Lucho Borrego aseguró que el padre de la cantante “aparentemente está bastante malito”.

También señaló que la intérprete “habría salido de Brasil de última hora para llegar” a Colombia. TE PUEDE INTERESAR: ¿Adiós a “Christian Nodal”? El cantante desata polémica tras denunciar que su nombre “no es suyo” Más tarde agregó: “Me dicen que el señor está estable. Hablé con una persona cercana a los hermanos de Shakira”. Desde las afueras de la Clínica Iberoamérica, en Barranquilla, la periodista Sulay Ucrós informó que el paciente “habría presentado un cuadro delicado de salud”. Estado estable, pero bajo reserva De acuerdo con Ucrós, el padre de la artista se encontraría “estable”, según “fuentes extraoficiales”.

La comunicadora explicó que “la información sobre el estado de salud del papá de Shakira ha sido muy hermético”. Añadió que no se conocen detalles específicos sobre lo que ocurre dentro del centro médico. También recordó que hace dos años William Mebarak fue hospitalizado en ese mismo lugar por un cuadro de neumonía. Posible isquemia y antecedentes médicos La revista ‘¡HOLA!‘ reportó que el padre de la cantante habría sufrido “una isquemia” el sábado 2 de mayo “por la mañana”. Según ese medio, permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos durante 24 horas antes de ser trasladado a otra habitación.

Una isquemia es la interrupción o disminución del flujo sanguíneo hacia una parte del cuerpo. Esta condición puede afectar órganos vitales y provocar complicaciones graves si no se atiende a tiempo. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por En Casa Con Telemundo (@encasacontelemundo) Impacto en su agenda artística El diario Correio Braziliense informó que Shakira se habría enterado de la situación “momentos antes de subir al escenario” en Copacabana. Según esa versión, pidió a su equipo un momento para recuperarse emocionalmente antes de iniciar su presentación. El concierto comenzó casi dos horas después de lo previsto. Mientras tanto, en Barranquilla continúa la expectativa sobre la evolución médica del padre de la artista. La familia mantiene total discreción sobre el diagnóstico y el tratamiento.