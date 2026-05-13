Reebok revive estilo retro

Karol G impulsa tendencias

Sneakers clásicos vuelven viralmente 👉Los sneakers básicos que nunca fallan La moda siempre encuentra la forma de regresar, pero cuando una celebridad como Karol G se convierte en imagen de una marca, el impacto puede ser inmediato. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con varios modelos clásicos de Reebok que han vuelto a dominar redes sociales, videos de TikTok y outfits urbanos gracias al renovado interés por el estilo retro. La cantante ha ayudado a poner nuevamente en el radar diseños icónicos que mezclan nostalgia, comodidad y mucha personalidad.

Estos son los cinco modelos de Reebok que se están robando la atención. 1. Freestyle Hi: el regreso total de los años 80 El modelo Women’s Freestyle Hi se ha convertido en uno de los favoritos para quienes aman el estilo vintage. Este diseño de caña alta revive completamente la estética fitness de los años 80, especialmente por detalles como el cuello acolchado y las correas en los tobillos. Lo interesante de este zapato es que funciona prácticamente con cualquier outfit. Muchas personas los están usando con leggings, jeans anchos, faldas deportivas e incluso blazers oversized para crear ese contraste entre deportivo y elegante que hoy domina la moda urbana.

Además de su estética retro, el modelo destaca por: Cuero suave tipo garment leather.

Suela de goma resistente.

Interior de tela tipo terry que aporta comodidad.

Diseño pensado para uso diario. Es uno de esos pares que llaman la atención sin necesidad de ser exagerados. 👉Súbele el nivel a tu outfit con los tenis favoritos de Karol G 2. Freestyle Lo: minimalismo con vibra clásica Para quienes prefieren algo más discreto, los Women’s Freestyle Lo mantienen la esencia retro pero en versión baja. Este modelo se ha vuelto viral porque combina muy bien con estilos casuales y looks “clean girl”. La silueta es sencilla, elegante y extremadamente fácil de combinar. Muchas influencers están apostando por estos zapatos porque tienen un aire clásico que nunca pasa de moda. Entre sus características destacan:

Parte superior de cuero suave.

Entresuela EVA para mayor comodidad.

Forro de tela terry.

Diseño ligero para caminar todo el día. Son el ejemplo perfecto de cómo un diseño simple puede seguir viéndose moderno décadas después. 👉El estilo clásico que combina con todo sí existe 3. Workout Plus: el clásico deportivo que nunca desapareció Los Women’s Workout Plus son otro de los modelos que está viviendo una segunda juventud. Originalmente nacieron como zapatos de entrenamiento, pero hoy forman parte del streetwear. Uno de los detalles más reconocibles es la famosa correa lateral en forma de “H”, un sello clásico de Reebok. También mantiene la suela dividida que caracterizó al modelo original. ¿Por qué están llamando tanto la atención?

Tienen una estética vintage auténtica.

Combinan con outfits deportivos y urbanos.

Son cómodos para uso diario.

Dan un look noventero muy buscado actualmente. Muchos usuarios en redes aseguran que este modelo tiene “la mezcla perfecta entre retro y moderno”. 👉Atrévete a destacar con el color y la vibra icónica de Karol G. 4. Club C 85: el zapato blanco que combina con todo Si existe un modelo que nunca desaparece realmente, es el Club C 85. Inspirados en el tenis clásico, estos sneakers se han convertido en una pieza básica del armario moderno. La clave de su éxito está en su simplicidad. No necesitan colores extravagantes ni diseños complicados para destacar. Actualmente son tendencia porque: Funcionan con ropa deportiva o casual.

Tienen una apariencia limpia y elegante.

El cuero suave les da un acabado premium.

Son cómodos para uso diario. En tiempos donde la moda apuesta por lo minimalista, el Club C 85 encaja perfectamente.

👉Los sneakers básicos que nunca fallan 5. Classic AZ: el modelo atrevido que mezcla lo retro con animal print El Women’s Classic AZ probablemente es el modelo más llamativo de esta lista.

Inspirado en los zapatos de running de los años 70, esta versión incorpora estampado animal print y acabados tipo pony hair que lo hacen imposible de ignorar. Es un zapato pensado para quienes quieren un look más audaz y diferente. Entre sus puntos fuertes están: Diseño vintage reinterpretado.

Textura suave y llamativa.

Estilo más fashion y menos deportivo.

Comodidad para uso diario. Este modelo demuestra que Reebok también puede entrar en tendencias más arriesgadas sin perder su esencia clásica.

👉Los sneakers básicos que nunca fallan El efecto nostalgia sigue dominando la moda El regreso de estos modelos confirma algo que viene ocurriendo desde hace varios años: la nostalgia vende. Las nuevas generaciones están redescubriendo diseños clásicos, mientras quienes crecieron viendo estos zapatos sienten nuevamente conexión con ellos. La presencia de Karol G como imagen de la marca simplemente aceleró ese fenómeno. Hoy, Reebok vuelve a ocupar espacio en conversaciones de moda, redes sociales y tendencias urbanas gracias a modelos que mezclan historia, comodidad y estilo retro.