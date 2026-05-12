Angélica Vale rompe el silencio: asegura que el divorcio fue un cambio que “necesitaba”
Angélica Vale y su divorcio Prioriza salud mental e hijos Vive etapa muy feliz Seis meses después de anunciar su separación de Otto Padrón, Angélica Vale habla con serenidad sobre la nueva etapa que atraviesa. La conductora de “Juego de Voces” sorprendió al asegurar que la decisión fue necesaria en su vida personal. Tras el […]
Publicado el12/05/2026 a las 13:43
- Angélica Vale y su divorcio
- Prioriza salud mental e hijos
- Vive etapa muy feliz
Seis meses después de anunciar su separación de Otto Padrón, Angélica Vale habla con serenidad sobre la nueva etapa que atraviesa.
La conductora de “Juego de Voces” sorprendió al asegurar que la decisión fue necesaria en su vida personal.
Tras el revuelo mediático que generó la noticia, hoy se muestra tranquila y enfocada en su bienestar y el de sus hijos.
Lejos del drama, la actriz afirma que atraviesa uno de los momentos más positivos de su historia reciente.
Una decisión que trajo paz
“Estoy viviendo una etapa muy bonita en mi vida personal, conmigo, con mis hijos y eso creo que también aflora”, expresó en entrevista con Mezcal TV.
Vale dejó claro que la transformación no fue improvisada, sino resultado de una reflexión profunda.
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“Siento que cuando tomas una decisión, ya sea casarte, divorciarte, la decisión que tomes, que tú estás feliz con esa decisión, sí se nota”, señaló.
La actriz añadió con contundencia: “Es una decisión que sí tomé, la verdad es que sí era un cambio que necesitaba yo en la vida”.
Relación cordial por sus hijos
Sobre su vínculo actual con el empresario, la también comediante destacó que la comunicación fluye con respeto.
“Me llevo muy bien con el papá de mis hijos. Somos muy amigos”, afirmó.
Subrayó que la prioridad absoluta es la estabilidad emocional de Angélica y Daniel Nicolás.
“Por nuestros hijos nos llevamos muy bien, que creo que al final es lo único que importa, la salud mental de mis hijos”, declaró.
Una etapa de plenitud
Lejos de mostrarse afectada, Vale reconoció que hoy se siente plena y en equilibrio.
“Estoy contenta, estoy muy feliz, ni modo de negarlo”, dijo con franqueza.
La actriz ha continuado con sus compromisos profesionales mientras reorganiza su vida personal.
Para ella, la separación no representa un fracaso, sino un paso hacia una versión más consciente de sí misma.
Apoyo sin interferir
Tras vivir su propio proceso, también habló sobre la situación que enfrentan Jorge D’Alessio y Marichelo Puente.
Vale explicó que mantiene una relación cercana con ambos desde hace años.
“Son cosas diferentes y ha sido muy difícil porque tengo una relación con Jorge de años, tengo una relación con Marichelo de años”, comentó.
Sin embargo, dejó claro su límite: “En esas cosas uno no se puede meter, uno dice: ‘Aquí estoy, te oigo, te apoyo’, pero, pues no me meto”.