Angélica Vale y su divorcio

Prioriza salud mental e hijos

Vive etapa muy feliz

Seis meses después de anunciar su separación de Otto Padrón, Angélica Vale habla con serenidad sobre la nueva etapa que atraviesa.

La conductora de “Juego de Voces” sorprendió al asegurar que la decisión fue necesaria en su vida personal.

Tras el revuelo mediático que generó la noticia, hoy se muestra tranquila y enfocada en su bienestar y el de sus hijos.

Lejos del drama, la actriz afirma que atraviesa uno de los momentos más positivos de su historia reciente.

Una decisión que trajo paz

“Estoy viviendo una etapa muy bonita en mi vida personal, conmigo, con mis hijos y eso creo que también aflora”, expresó en entrevista con Mezcal TV.