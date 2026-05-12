Cristian Castro y Yadhira Carrillo

Rumor con la actriz tras soltería

Niega romance previo

Cristian Castro vuelve a estar en el centro de la conversación pública tras confirmar que se encuentra soltero.

El cantante negó recientemente cualquier relación sentimental con la productora Victoria Kühne.

Sin embargo, nuevos reportes apuntan a que el intérprete de “Azul” ya tendría interés en otra figura del espectáculo.

El nombre que ahora suena con fuerza es el de la actriz de telenovelas Yadhira Carrillo.

Desmiente romance anterior

Hace unas semanas circularon imágenes compartidas por Victoria Kühne que desataron especulaciones sobre un supuesto noviazgo.