Cristian Castro vuelve a la carga medíatica: aseguran que ahora busca conquistar a Yadhira Carrillo
Cristian Castro y Yadhira Carrillo Rumor con la actriz tras soltería Niega romance previo Cristian Castro vuelve a estar en el centro de la conversación pública tras confirmar que se encuentra soltero. El cantante negó recientemente cualquier relación sentimental con la productora Victoria Kühne. Sin embargo, nuevos reportes apuntan a que el intérprete de “Azul” […]
Publicado el12/05/2026 a las 13:05
- Cristian Castro y Yadhira Carrillo
- Rumor con la actriz tras soltería
- Niega romance previo
Cristian Castro vuelve a estar en el centro de la conversación pública tras confirmar que se encuentra soltero.
El cantante negó recientemente cualquier relación sentimental con la productora Victoria Kühne.
Sin embargo, nuevos reportes apuntan a que el intérprete de “Azul” ya tendría interés en otra figura del espectáculo.
El nombre que ahora suena con fuerza es el de la actriz de telenovelas Yadhira Carrillo.
Desmiente romance anterior
Hace unas semanas circularon imágenes compartidas por Victoria Kühne que desataron especulaciones sobre un supuesto noviazgo.
Las fotografías fueron interpretadas como una confirmación de relación sentimental con el hijo de Verónica Castro.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Adiós a “Christian Nodal”? El cantante desata polémica tras denunciar que su nombre “no es suyo”
No obstante, el cantante salió al paso para aclarar la situación.
Aseguró que entre ambos solo existe una amistad y que todo se trató de una confusión mediática.
El nuevo rumor sentimental
De acuerdo con información difundida por el comunicador conocido como “El villano de los espectáculos”, Cristian Castro estaría intentando acercarse a Yadhira Carrillo.
Según lo compartido, una persona cercana al cantante habría revelado detalles sobre su supuesto interés.
El excolaborador del “programa Hoy” afirmó que el artista ya habría comenzado a invitar a salir a la actriz.
“Siempre ha querido con Yadhira y sabiendo que está soltera ¡ha puesto en marcha sus planes de seductor!”, escribió el conductor.
Coincidencia profesional
El reporte señala que ambos coincidieron durante la grabación del video “Lo mejor de mí”.
A partir de ese momento, Castro habría mostrado interés en fortalecer la relación más allá de lo profesional.
Hasta ahora, Yadhira Carrillo no ha emitido declaraciones públicas sobre estas versiones.
Tampoco existe confirmación oficial por parte del cantante respecto a un posible acercamiento sentimental.
¡LO EXHIBEN OTRA VEZ! https://t.co/4z7FoIfeQi
Aseguran que Cristian Castro ahora estaría detrás de Yadhira Carrillo pic.twitter.com/cXGUWmqKpZ
— @TVNotasmx (@TVNotasmx) May 12, 2026
Cristian Castro, oficialmente soltero
En medio de la atención mediática, el propio intérprete dejó claro que actualmente no mantiene ninguna relación formal.
Tras los rumores con Victoria Kühne, reafirmó su estatus sentimental.
La aclaración abrió paso a nuevas especulaciones sobre su vida amorosa.
Por ahora, todo se mantiene en el terreno de los reportes y filtraciones, mientras el cantante continúa generando titulares por su situación sentimental, según ‘El Heraldo de México‘.