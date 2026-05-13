Emiliano Aguilar abre la puerta a su padre: “Sí voy a hacer una reconciliación”
Emiliano Aguilar sobre Pepe Busca reconciliación con padre Distancia con la dinastía Tras años de tensiones públicas y declaraciones cruzadas, Emiliano Aguilar sorprendió al expresar su deseo de reconciliarse con su padre, el cantante Pepe Aguilar. El rapero, quien ha construido su carrera sin el respaldo de la dinastía Aguilar, aseguró que mantiene cariño por […]
Publicado el13/05/2026 a las 12:18
- Emiliano Aguilar sobre Pepe
- Busca reconciliación con padre
- Distancia con la dinastía
Tras años de tensiones públicas y declaraciones cruzadas, Emiliano Aguilar sorprendió al expresar su deseo de reconciliarse con su padre, el cantante Pepe Aguilar.
El rapero, quien ha construido su carrera sin el respaldo de la dinastía Aguilar, aseguró que mantiene cariño por su papá pese a los conflictos.
Durante un reciente encuentro con medios, dejó claro que su intención es retomar el vínculo únicamente con él.
El acercamiento, dijo, no incluye por ahora a otros integrantes de su familia.
“Yo lo quiero mucho a mi jefe”
Emiliano fue directo al hablar sobre sus sentimientos hacia el intérprete de “Por mujeres como tú”.
“Mi papá no es una mala persona, yo lo quiero mucho a mi jefe”, afirmó ante la prensa.
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El músico reconoció que negar ese afecto sería faltar a la verdad: “Sería un mentiroso si me paro aquí y les digo que no lo quiero”.
También adelantó su intención de buscar una reconciliación, aunque aclaró que no será inmediata.
Reconciliación, pero a su tiempo
“Sí voy a hacer una reconciliación con mi papá. Ahorita no, me estoy enfocando en esto”, explicó en referencia a su carrera.
El rapero señaló que desea alcanzar un punto personal y profesional que le permita acercarse en mejores condiciones.
“Quiero llegar a un grado en el que pueda llegar con mi papá un día, nada más con mi jefe”, puntualizó.
Con estas palabras, dejó entrever que el acercamiento sería individual y no implicaría una reunión familiar más amplia.
Distancia con la dinastía Aguilar
Emiliano mantiene un distanciamiento con la familia Aguilar desde hace poco más de dos años.
Sin embargo, la relación ha sido intermitente durante mucho más tiempo, marcada por desencuentros públicos.
El artista es hijo de Carmen Treviño, primera esposa de Pepe Aguilar, con quien el cantante estuvo casado cinco años.
Las diferencias familiares han sido tema recurrente en entrevistas y redes sociales.
El origen del conflicto
Aunque las tensiones venían de antes, el conflicto se intensificó en 2025 tras declaraciones de Pepe Aguilar sobre su exesposa.
Emiliano salió en defensa de su madre, lo que reavivó viejas heridas familiares.
El rapero también ha señalado falta de apoyo en su carrera y una supuesta exclusión dentro de la industria musical.
Estas acusaciones marcaron un punto de quiebre más visible entre padre e hijo.
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Enfoque en su carrera
A pesar de la distancia, Emiliano ha continuado desarrollando su proyecto musical de forma independiente.
Sus declaraciones recientes muestran un tono distinto al de confrontaciones anteriores.
El artista parece apostar por una reconciliación futura basada en la madurez y el diálogo.
Mientras tanto, el público observa si este gesto abrirá una nueva etapa en la historia de una de las familias más reconocidas del regional mexicano.