Emiliano Aguilar sobre Pepe

Busca reconciliación con padre

Distancia con la dinastía

Tras años de tensiones públicas y declaraciones cruzadas, Emiliano Aguilar sorprendió al expresar su deseo de reconciliarse con su padre, el cantante Pepe Aguilar.

El rapero, quien ha construido su carrera sin el respaldo de la dinastía Aguilar, aseguró que mantiene cariño por su papá pese a los conflictos.

Durante un reciente encuentro con medios, dejó claro que su intención es retomar el vínculo únicamente con él.

El acercamiento, dijo, no incluye por ahora a otros integrantes de su familia.

“Yo lo quiero mucho a mi jefe”

Emiliano fue directo al hablar sobre sus sentimientos hacia el intérprete de “Por mujeres como tú”.