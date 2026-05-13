Yolaine Díaz muere en incendio

Inquilino enfrenta cargos

Víctimas halladas en escaleras

La muerte de la periodista Yolaine Díaz y su madre, Ana Mirtha Lantigua, en un incendio en el alto Manhattan ha dado un giro tras la detención de un inquilino señalado como responsable del siniestro.

Autoridades confirmaron el arresto de Victor Arias, de 29 años, quien enfrenta tres cargos de homicidio por negligencia criminal por el fuego que cobró la vida de tres personas.

El incendio ocurrió en un edificio residencial en la zona de Inwood y, según los investigadores, habría sido provocado por una acción imprudente.

La información fue dada a conocer luego de que se revisaran grabaciones de seguridad y documentos judiciales citados por el Daily News.

Cámaras captaron el inicio del fuego

De acuerdo con los fiscales, las cámaras del inmueble registraron a Arias arrojando una colilla de cigarrillo encendida sobre cajas de cartón en el vestíbulo.