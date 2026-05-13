Arrestan a inquilino por incendio en Manhattan donde murieron periodista y su madre
Yolaine Díaz muere en incendio Inquilino enfrenta cargos Víctimas halladas en escaleras La muerte de la periodista Yolaine Díaz y su madre, Ana Mirtha Lantigua, en un incendio en el alto Manhattan ha dado un giro tras la detención de un inquilino señalado como responsable del siniestro. Autoridades confirmaron el arresto de Victor Arias, de […]
Publicado el13/05/2026 a las 08:18
- Yolaine Díaz muere en incendio
- Inquilino enfrenta cargos
- Víctimas halladas en escaleras
La muerte de la periodista Yolaine Díaz y su madre, Ana Mirtha Lantigua, en un incendio en el alto Manhattan ha dado un giro tras la detención de un inquilino señalado como responsable del siniestro.
Autoridades confirmaron el arresto de Victor Arias, de 29 años, quien enfrenta tres cargos de homicidio por negligencia criminal por el fuego que cobró la vida de tres personas.
El incendio ocurrió en un edificio residencial en la zona de Inwood y, según los investigadores, habría sido provocado por una acción imprudente.
La información fue dada a conocer luego de que se revisaran grabaciones de seguridad y documentos judiciales citados por el Daily News.
Cámaras captaron el inicio del fuego
De acuerdo con los fiscales, las cámaras del inmueble registraron a Arias arrojando una colilla de cigarrillo encendida sobre cajas de cartón en el vestíbulo.
Las imágenes muestran que el hombre subió las escaleras a las 12:27 a.m., minutos antes de que comenzara a generarse humo.
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Cinco minutos después, el humo ya era visible sobre el material inflamable y, en unos diez minutos más, el vestíbulo estaba envuelto en llamas.
El Departamento de Bomberos de Nueva York detalló que el fuego avanzó rápidamente por el pasillo del primer piso y se extendió por la única escalera interna del edificio.
Acusado salió del lugar sin alertar
Según una fuente policial citada por el diario, el acusado habría salido de su vivienda tras notar el incendio y abandonó el lugar sin advertir a otros residentes.
Arias vivía en el edificio junto a su madre y sus hermanas, de acuerdo con la información presentada ante el tribunal.
Durante su comparecencia en el Tribunal Penal del Bronx el 12 de mayo, una jueza le concedió libertad bajo supervisión sin fijar fianza.
El fiscal adjunto Alexander Bourdakos explicó que, aunque el acusado “actuó con negligencia criminal, las pruebas en este momento no sugieren que tuviera la intención de provocar ese resultado”.
Fiscalía subraya gravedad del caso
“Esto no debe interpretarse en modo alguno como una minimización de las consecuencias catastróficas derivadas de las acciones del acusado”, agregó el representante del Ministerio Público.
Mientras continúa el proceso judicial para determinar su responsabilidad, Arias deberá cumplir un toque de queda desde las 9:00 p.m. hasta las 7:00 a.m.
En la denuncia penal se indica que un oficial del FDNY localizó a las tres víctimas en una escalera cercana a la azotea.
Las autoridades señalaron que fueron encontradas “con quemaduras en todo el cuerpo”, aproximadamente una hora después de iniciado el fuego.
Intentaron escapar de las llamas
Según reportes previos, Yolaine Díaz y su madre intentaron huir del incendio junto al padrastro de la periodista.
El hombre logró sobrevivir, pero ellas quedaron atrapadas mientras el fuego se propagaba por la estructura.
El caso ha generado consternación en la comunidad y reabre el debate sobre medidas de seguridad en edificios residenciales.
La investigación continúa mientras familiares y allegados esperan justicia por la muerte de las tres víctimas, según indicó ‘Univisión‘.