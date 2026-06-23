De México para EEUU: Paola Sasso, la mexicana que rompe récords con «El Chal» y confiesa sus batallas más difíciles
Publicado el22/06/2026 a las 20:55
- Éxito histórico de audiencia: Paola Sasso El Chal
- Inicios duros en EE. UU.
- Historias de superación personal
Paola Sasso El Chal. La carismática locutora y presentadora mexicana Paola Sasso se encuentra viviendo el mejor momento de su carrera profesional en los Estados Unidos.
En una entrevista exclusiva con Alonso Bañuelas para MundoNow, la conductora abrió su corazón para platicar sobre el arrollador éxito de su show «El Chal», las duras pruebas que enfrentó al migrar y la inspiradora historia de milagro que rodea a su madre.
Directa, defensora de la justicia y con un sentido del humor único, la mexicana demuestra por qué es una de las voces más influyentes y queridas del entretenimiento hispano actual.
Un proyecto que hace historia en TelevisaUnivision
Con una trayectoria sólida que incluye su destacada participación en el show radial «El Bueno, La Mala y El Feo«, Paola Sasso asumió el reto de liderar su propio espacio independiente.
El resultado superó cualquier expectativa previa del equipo de producción. Con evidente emoción y orgullo, la presentadora compartió la noticia del impacto comercial que ha generado su nuevo proyecto digital: «Rompimos récord como el podcast más éxito que ha tenido TelevisaUnivision en todos los tiempos».
El concepto de la emisión nació del deseo de conectar de una manera íntima, transparente y profundamente mexicana con la comunidad hispana. De acuerdo con Sasso, la elección del nombre definitivo del show surgió de un impulso creativo en su hogar.
«Estaba en mi casa y dije: ‘Quiero cambiarlo algo mexicano, algo de de plática, de todo.’ Y de repente se me ocurrió El Chal», relató. «A la gente le gusta el chal porque es que el chalec chaquísimo, la neta. Echar la plática a gusto, como en familia».
El poder de la palabra frente a un inicio complicado
Durante la conversación, la comunicadora recordó una anécdota ocurrida en la Plaza de las Estrellas de la Ciudad de México, momento en el que vaticinó su futuro en el mercado estadounidense sin tener aún un plan estructurado o una oferta laboral formal sobre la mesa.
Al recibir su galardón, le cuestionaron sobre sus próximos pasos profesionales y su respuesta fue inmediata. «Pero me salió de la manga, nada más fue puro choro. Yo me voy para los United, yo ni sabía y aquí estoy. Cómo el poder de la palabra es tan importante… hay que ser muy cuidadosos con lo que pedimos en la vida», reflexionó.
A pesar de la seguridad que proyecta, el proceso de adaptación al estilo de vida estadounidense representó un verdadero reto financiero y logístico para la experta en mercadotecnia. Sasso detalló las limitaciones que experimentó al llegar al país sin un historial crediticio establecido.
«Fue bien difícil… ya estaba en Estados Unidos y de repente no podía rentar apartamento, no me daban un teléfono, no tenía cómo moverme, no me rentaban un carro, no me no me aceptaban mis tarjetas de México, entonces no tenía nada», confesó sobre sus inicios.
Entre el milagro de su madre y la lucha de las mujeres: Paola Sasso El Chal
Más allá de los obstáculos corporativos, la conductora señaló que el episodio más sensible de su existencia está vinculado a la salud de su progenitora, quien enfrentó un diagnóstico médico severo en el pasado.
«De las cosas más difíciles en mi vida no necesariamente es laboral, la enfermedad de mi madre… mi mami tuvo cáncer. Mi mami tuvo cáncer. Este y el cáncer se le fue pues eh porque se fue poniendo peor. Mi mamá tuvo metástasis. A mi mamá le dijeron que iba a morir… y mi mamá vive, mi mamá es un milagro», externó conmovida. Esta experiencia forjó un vínculo indestructible, posicionando a su madre como su centro y consejera principal.
Como mujer dentro de una industria mediática altamente competitiva, la periodista especializada enfatizó que su estrategia para erradicar prejuicios o estereotipos de género se basa en la excelencia, la puntualidad y el rigor profesional cotidiano.
«Creo que lo más importante y con lo que uno calla a bocas es con los resultados, preparándose, siendo más inteligente, siendo eh más responsable, más formal, más puntual, más profesional, más preparada», sentenció firmemente.
Horarios y plataformas para sintonizar a Paola Sasso El Chal
El show digital de lifestyle y entrevistas producido por TelevisaUnivision se ha convertido en un referente indispensable gracias a su balance entre entretenimiento, bienestar y superación.
Con el lema «Toma asiento, sírvete algo y entremos en materia», el programa ofrece una experiencia multiplataforma para toda la audiencia latina en este 2026:
Televisión Nacional: Todos los sábados en vivo a las 4:00 PM (Hora del Pacífico) / 3:00 PM (Hora del Centro) a través de la señal de Univision.
Streaming de Video: Episodios disponibles de manera semanal en las plataformas de ViX (con estrenos cada miércoles) y Prime Video.
Contenido Digital: Distribución de episodios completos los lunes mediante su canal de YouTube oficial y actualizaciones diarias en la cuenta de Instagram de Paola Sasso.