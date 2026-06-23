De México para EEUU: Paola Sasso, la mexicana que rompe récords con «El Chal» y confiesa sus batallas más difíciles

Éxito histórico de audiencia: Paola Sasso El Chal

Inicios duros en EE. UU.

Historias de superación personal

Paola Sasso El Chal. La carismática locutora y presentadora mexicana Paola Sasso se encuentra viviendo el mejor momento de su carrera profesional en los Estados Unidos.

En una entrevista exclusiva con Alonso Bañuelas para MundoNow, la conductora abrió su corazón para platicar sobre el arrollador éxito de su show «El Chal», las duras pruebas que enfrentó al migrar y la inspiradora historia de milagro que rodea a su madre.

Directa, defensora de la justicia y con un sentido del humor único, la mexicana demuestra por qué es una de las voces más influyentes y queridas del entretenimiento hispano actual.

Un proyecto que hace historia en TelevisaUnivision

Con una trayectoria sólida que incluye su destacada participación en el show radial «El Bueno, La Mala y El Feo«, Paola Sasso asumió el reto de liderar su propio espacio independiente.

El resultado superó cualquier expectativa previa del equipo de producción. Con evidente emoción y orgullo, la presentadora compartió la noticia del impacto comercial que ha generado su nuevo proyecto digital: «Rompimos récord como el podcast más éxito que ha tenido TelevisaUnivision en todos los tiempos».

El concepto de la emisión nació del deseo de conectar de una manera íntima, transparente y profundamente mexicana con la comunidad hispana. De acuerdo con Sasso, la elección del nombre definitivo del show surgió de un impulso creativo en su hogar.

«Estaba en mi casa y dije: ‘Quiero cambiarlo algo mexicano, algo de de plática, de todo.’ Y de repente se me ocurrió El Chal», relató. «A la gente le gusta el chal porque es que el chalec chaquísimo, la neta. Echar la plática a gusto, como en familia».