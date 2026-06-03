Buque con bandera panameña es atacado y Panamá responsabiliza a Irán

Panamá acusa a Irán

Buque atacado sin heridos

Aumenta tensión marítima regional

El Gobierno de Panamá responsabilizó este martes a Irán por un ataque con proyectiles contra un buque portacontenedores de bandera panameña ocurrido en el golfo Pérsico.

El incidente se suma a una serie de ataques reportados en rutas marítimas estratégicas de la región y llevó a Panamá a condenar públicamente la agresión contra una embarcación registrada bajo su bandera.

Panamá condena el ataque al MSC Sariska V

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Segun EFE, a través de un comunicado emitido por la Cancillería, Panamá condenó enérgicamente lo que calificó como un ataque perpetrado por la República Islámica de Irán contra el buque portacontenedores MSC Sariska V.

Según la nota oficial, la embarcación fue impactada por proyectiles el lunes después de completar operaciones en el puerto iraquí de Umm Qasr.

Las autoridades panameñas señalaron que el ataque ocurrió cuando el buque ya había finalizado sus actividades en esa terminal portuaria.

El comunicado indicó además que no se registraron heridos civiles entre los miembros de la tripulación.

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Panamá destacó su condición de principal registro de naves a nivel mundial y administrador del Canal de Panamá.

Por ello, expresó su rechazo categórico a cualquier acto de violencia o coacción que pueda poner en riesgo la marina mercante internacional.

La Cancillería sostuvo que este tipo de incidentes afecta la seguridad del comercio marítimo global.