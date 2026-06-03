Buque con bandera panameña es atacado y Panamá responsabiliza a Irán
Publicado el02/06/2026 a las 16:37
- Panamá acusa a Irán
- Buque atacado sin heridos
- Aumenta tensión marítima regional
El Gobierno de Panamá responsabilizó este martes a Irán por un ataque con proyectiles contra un buque portacontenedores de bandera panameña ocurrido en el golfo Pérsico.
El incidente se suma a una serie de ataques reportados en rutas marítimas estratégicas de la región y llevó a Panamá a condenar públicamente la agresión contra una embarcación registrada bajo su bandera.
Panamá condena el ataque al MSC Sariska V
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Segun EFE, a través de un comunicado emitido por la Cancillería, Panamá condenó enérgicamente lo que calificó como un ataque perpetrado por la República Islámica de Irán contra el buque portacontenedores MSC Sariska V.
Según la nota oficial, la embarcación fue impactada por proyectiles el lunes después de completar operaciones en el puerto iraquí de Umm Qasr.
Las autoridades panameñas señalaron que el ataque ocurrió cuando el buque ya había finalizado sus actividades en esa terminal portuaria.
El comunicado indicó además que no se registraron heridos civiles entre los miembros de la tripulación.
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Panamá destacó su condición de principal registro de naves a nivel mundial y administrador del Canal de Panamá.
Por ello, expresó su rechazo categórico a cualquier acto de violencia o coacción que pueda poner en riesgo la marina mercante internacional.
La Cancillería sostuvo que este tipo de incidentes afecta la seguridad del comercio marítimo global.
Panamá pide proteger a los buques comerciales neutrales
El pronunciamiento oficial también recordó que Panamá ocupa actualmente un puesto como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Desde esa posición, el país afirmó que aboga por el fin de los ataques dirigidos contra embarcaciones comerciales neutrales.
Las autoridades panameñas señalaron que este tipo de acciones contribuye al deterioro de la seguridad marítima en la región del golfo.
El Gobierno enfatizó la necesidad de preservar las condiciones de navegación para las embarcaciones que participan en el comercio internacional.
La reacción oficial se produjo poco después de conocerse detalles sobre el incidente reportado en aguas cercanas a Irak.
La postura de Panamá refuerza las preocupaciones expresadas por distintos actores marítimos sobre la seguridad de las rutas comerciales que atraviesan el golfo Pérsico.
Crece la tensión en las principales rutas marítimas
La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO) informó previamente que un buque de carga sufrió una explosión después de recibir el impacto de un proyectil desconocido.
El incidente ocurrió a 40 millas náuticas al sureste de Umm Qasr.
De acuerdo con el aviso emitido por la agencia, la embarcación transitaba por la zona cuando recibió un fuerte impacto en su costado de estribor.
Ese impacto provocó posteriormente una explosión.
El episodio se suma a una serie de incidentes registrados en el golfo Pérsico y el norte del mar Arábigo.
Según la información disponible, estos ataques se han producido desde que Irán tomó el control del estrecho de Ormuz como represalia por la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron contra la República Islámica a finales de febrero.
Entre el 28 de febrero y el lunes, la UKMTO recibió 55 informes relacionados con incidentes que afectaron a embarcaciones que operaban en el golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán.
Además, el pasado 23 de abril, la Autoridad Marítima de Panamá informó que no hubo personas heridas tras un ataque a tiros contra el buque de bandera panameña Euphoria ocurrido un día antes en la zona del estrecho de Ormuz.
La misma autoridad indicó entonces que una segunda embarcación registrada bajo bandera panameña fue incautada de forma ilegal por Irán.
Actualmente, la marina mercante de Panamá cuenta con 8.638 buques abanderados y un total de 233,2 millones de toneladas de registro bruto, una de las flotas registradas más grandes del mundo.