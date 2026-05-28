Nueva York aprueba polémico impuesto a viviendas de lujo de no residentes
Publicado el27/05/2026 a las 16:08
- Nueva York aprueba nuevo impuesto
- Afectará viviendas de lujo
- Buscan recaudar millones anuales
Los legisladores del estado de Nueva York aprobaron este miércoles un nuevo impuesto dirigido a segundas viviendas de lujo propiedad de personas que no residen permanentemente en el estado.
La medida representa una de las principales apuestas fiscales del alcalde socialdemócrata Zohran Mamdani.
La nueva política busca aumentar la recaudación estatal en medio de un escenario de déficit presupuestario.
Según las estimaciones oficiales, el impuesto permitirá recaudar alrededor de 500 millones de dólares anuales.
La iniciativa fue aprobada por los legisladores estatales y entrará en vigor el próximo 1 de julio.
Esa fecha coincide con el inicio del ejercicio fiscal 2027.
El impuesto conocido como ‘pied a terre’ afectará únicamente a propiedades ubicadas en la ciudad de Nueva York con un valor de mercado de 5 millones de dólares o más.
La información fue reportada por The Wall Street Journal.
El impuesto apunta a viviendas de lujo de no residentes
Los legisladores de Nueva York aprueban un nuevo impuesto a la segunda vivienda de lujo de personas no residentes, medida clave del alcalde socialdemócrata Zohran Mamdani, con la que espera recaudar unos 500 millones de dólares anuales.https://t.co/R8cHa7Ejr0
— EFE Noticias (@EFEnoticias) May 28, 2026
Segun la agencia EFE, la legislación aprobada establece que el Departamento de Finanzas de Nueva York será el encargado de determinar si una vivienda pertenece a una persona que no reside permanentemente en el estado.
Además, la agencia calculará el valor de mercado de cada propiedad afectada.
Las autoridades estiman que la medida podría impactar aproximadamente a 13.000 viviendas y apartamentos de lujo en la Gran Manzana.
La propuesta fue presentada conjuntamente por el alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul.
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La decisión fue interpretada como una concesión política hacia Mamdani.
Anteriormente, Hochul había rechazado apoyar aumentos de impuestos dirigidos a personas con altos ingresos.
Sin embargo, el nuevo impuesto representa un cambio en la postura frente a medidas fiscales para propiedades de lujo.
Ken Griffin aparece entre los posibles afectados
Entre las propiedades que podrían verse afectadas figura el ático valorado en 238 millones de dólares del magnate Ken Griffin.
Mamdani había mencionado anteriormente al empresario al publicar un video explicativo sobre el impuesto frente a la vivienda del inversionista.
Ken Griffin ha advertido que podría trasladar su empresa Citadel a Miami.
Citadel es uno de los fondos de inversión más importantes del país.
El debate sobre el nuevo impuesto también ha generado discusión sobre el impacto que podría tener en grandes inversionistas y propietarios de bienes raíces de lujo.
La medida se concentra específicamente en segundas residencias pertenecientes a personas que no viven de manera permanente en Nueva York.
Mamdani busca enfrentar déficit multimillonario
Este mes, Zohran Mamdani presentó un presupuesto de 124.700 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2027.
El plan presupuestario cuenta con respaldo de financiación estatal.
También incluye recortes en distintas agencias municipales.
Según el alcalde, las medidas buscan enfrentar un déficit estimado en aproximadamente 5.400 millones de dólares.
Mamdani atribuye ese déficit a la administración anterior.
La aprobación del impuesto ocurre mientras la ciudad continúa buscando nuevas fuentes de ingresos para sostener el gasto público y equilibrar las finanzas municipales.
El nuevo gravamen se perfila como una de las principales herramientas fiscales impulsadas por el alcalde para aumentar la recaudación en Nueva York.