Ola polar amenaza a EEUU

Heladas amenazan cultivos

Tormentas acompañan frente frío La primavera vuelve a mostrar su lado más impredecible en el Medio Oeste y el Noreste de Estados Unidos, donde esta semana se alternarán jornadas casi veraniegas con un brusco regreso del frío. Meteorólogos anticipan un vaivén térmico que obligará a cambiar pantalones cortos por abrigos gruesos en cuestión de horas. El patrón responde a la llegada y salida de masas de aire muy distintas que dominarán buena parte de la primera quincena de mayo. El contraste ya comenzó a sentirse tras un fin de semana con temperaturas entre 5 y 15 grados Fahrenheit por debajo del promedio histórico. Suben los termómetros antes del nuevo descenso El aire frío procedente de Canadá empezó a retirarse el domingo, dando paso a corrientes más cálidas desde el sur en varias zonas del Medio Oeste.

Este aumento se extenderá al Noreste y al Atlántico Medio desde el lunes, con un pico previsto para el martes. TE PUEDE INTERESAR: Incendios forestales fuera de control en el sureste de EEUU: evacuaciones, humo tóxico y temor por lo que viene En ciudades como Nueva York, las máximas pasarán de los 60 °F del fin de semana a cerca de 80 °F el martes. Más al sur, lugares como Filadelfia, Baltimore y Washington D.C. podrían alcanzar los 85 °F, niveles que no se registraban desde mediados de abril. Meteorólogos advierten cambios bruscos El meteorólogo sénior de AccuWeather, Tyler Roys, explicó que “muchos experimentarán un breve período de clima más cálido al comienzo de la semana, antes de que una ráfaga de aire frío llegue al final de la misma”.

Boston también sentirá el repunte térmico, con máximas en torno a los 70 °F al inicio de la semana laboral. Pese al alivio momentáneo, los expertos insisten en que el frío volverá a imponerse en cuestión de días. Además, recomiendan evitar nadar en lagos o estanques, ya que la temperatura del agua sigue siendo baja y puede provocar choque térmico o hipotermia. Frente frío traerá tormentas y heladas Un nuevo frente frío avanzará de oeste a este hacia finales de la semana, arrastrando aire canadiense asociado a descensos marcados. “Escondan sus plantas, escondan sus flores”, advirtió Roys ante la posibilidad de heladas tardías.

Ciudades como Chicago, Detroit y Kansas City podrían registrar caídas de entre 20 y 25 grados en sus máximas en apenas un día. En algunos casos, el cambio estará acompañado de tormentas eléctricas con ráfagas de viento dañinas y granizo. Impacto en el corredor I-95 En Cleveland, por ejemplo, se espera que las máximas superen los 70 °F el lunes, pero desciendan a los 60 °F el martes y se mantengan en los 50 °F tras el paso del frente. El miércoles aún podría sentirse relativamente templado en la costa atlántica, aunque con más nubosidad y chubascos aislados. Para el jueves, el frente marcará el fin del calor, con temperaturas apenas por encima de los 50 °F en el corredor de la I-95.