NOAA eleva alerta por fenómeno El Niño

NOAA elevó la probabilidad de un El Niño muy intenso, con posibles efectos en huracanes, lluvias, sequías y temperaturas.

NOAA eleva probabilidad histórica.

Menos huracanes previstos.

Invierno cambiaría en EE.UU. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) incrementó de forma significativa la probabilidad de que el actual fenómeno de El Niño alcance una intensidad histórica, con posibles efectos sobre el clima, la temporada de huracanes y las temperaturas en distintas regiones del mundo. La actualización más reciente del Centro de Predicción Climática de la NOAA fue publicada el 9 de julio. El organismo ahora estima un 81% de probabilidad de que El Niño se convierta en un evento «muy intenso» durante el otoño. NOAA eleva el riesgo de un evento histórico Federal forecasters announced that the current El Niño could rank among the strongest events in the historical record going back to 1950. https://t.co/gi311UUWsj — USA TODAY (@USATODAY) July 9, 2026 Hace apenas un mes, esa probabilidad era del 63%. Además, la agencia mantiene un 97% de probabilidad de que el fenómeno continúe hasta principios de la primavera de 2027. Michelle L’Heureux, científica física del Centro de Predicción Climática de la NOAA, explicó la magnitud del pronóstico. «Solo siete eventos de El Niño en los últimos 75 años se han clasificado como muy fuertes, por lo que se espera que este evento esté entre los más fuertes del registro histórico que monitoreamos», dijo en un correo electrónico a USA TODAY.

NOAA advierte que El Niño podría ubicarse entre los más intensos registrados Forecast models project peak El Niño strength that looks “competitive with the strongest events observed over the past century.” https://t.co/c6bDAth4op — Newsweek (@Newsweek) July 7, 2026 El Niño forma parte de un ciclo climático natural relacionado con la temperatura superficial del océano Pacífico. Ese patrón modifica las condiciones atmosféricas y puede alterar el clima en numerosas regiones del planeta. Sus efectos suelen reflejarse en cambios importantes de lluvia, sequías, temperaturas extremas e inundaciones. También ha estado asociado con algunos de los años más cálidos registrados a nivel mundial. TE PUEDE INTERESAR: Temporada de huracanes cambia de rumbo: expertos reducen el pronóstico por el avance de El Niño La NOAA recordó que eventos intensos pueden aumentar la magnitud de esos impactos tanto en Estados Unidos como en otras regiones. Además del clima, diversos estudios han señalado que El Niño también puede influir sobre la economía global. No obstante, el fenómeno no genera únicamente consecuencias negativas. Los meteorólogos consideran que puede disminuir la actividad ciclónica en el océano Atlántico y favorecer inviernos más templados para millones de estadounidenses.

Menos huracanes, pero mayor riesgo de fenómenos extremos Uno de los efectos más relevantes previstos para este ciclo es una reducción en la actividad de huracanes del Atlántico. La temporada de huracanes de 2026 comenzó oficialmente el 1 de junio. Hasta ahora únicamente se ha formado la tormenta tropical Arthur, de corta duración. A principios de julio, los especialistas redujeron a nueve el pronóstico de tormentas con nombre para toda la temporada. Esa cifra se ubica por debajo del promedio histórico de 14 sistemas. Mientras limita la formación de ciclones en el Atlántico, El Niño puede favorecer la actividad tropical en el Pacífico oriental y central. Al mismo tiempo, el fenómeno también puede intensificar olas de calor, sequías e inundaciones en diferentes partes del mundo. «Cada fenómeno de El Niño es diferente; cada uno es único y deja su propia huella en nuestro clima», declaró Ken Graham, director del Servicio Meteorológico Nacional de la NOAA.