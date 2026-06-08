EEUU felicita a Pashinián por su victoria electoral y reafirma apoyo al plan de paz con Azerbaiyán
Publicado el08/06/2026 a las 14:18
- EEUU respalda a Pashinián
- Avanza plan de paz
- Oposición impugna resultados
Estados Unidos felicitó este lunes al primer ministro armenio, Nikol Pashinián, por la victoria obtenida por su partido en las elecciones parlamentarias celebradas el domingo y reiteró su compromiso con los esfuerzos de paz entre Armenia y Azerbaiyán.
Por qué importa: El respaldo de Washington llega en un momento clave para la región del Cáucaso Sur y reafirma el interés de la Administración de Donald Trump en avanzar con los acuerdos alcanzados entre ambos países tras décadas de enfrentamientos.
Rubio destaca respaldo de Washington
Congratulations to Prime Minister @NikolPashinyan on his party’s reelection. The United States stands with Prime Minister Pashinyan and Armenia in the pursuit of peace, and we are committed to advancing the goals of the historic Washington Peace Summit, including implementation…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 8, 2026
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó públicamente a Pashinián a través de un mensaje publicado en la red social X.
«Felicitaciones al primer ministro Nikol Pashinián por la reelección de su partido», escribió Rubio.
El funcionario aseguró que Estados Unidos continuará apoyando los esfuerzos del mandatario armenio para consolidar la paz en la región.
«Estados Unidos se mantiene junto al primer ministro Pashinián y Armenia en la búsqueda de la paz», señaló.
Rubio agregó que Washington mantiene su compromiso con los objetivos establecidos durante la histórica Cumbre de Paz de Washington.
Entre esos objetivos figura la implementación de la Ruta Trump para la Paz y Prosperidad Internacional, conocida como TRIPP.
La Ruta Trump como eje del acuerdo
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Segun EFE, la cumbre mencionada por Rubio se celebró en Washington en agosto del año pasado.
En ese encuentro, auspiciado por el presidente Donald Trump, los líderes de Armenia y Azerbaiyán firmaron un acuerdo para poner fin a las hostilidades y restablecer relaciones diplomáticas.
Ambos países han mantenido tensiones durante más de tres décadas debido al conflicto relacionado con el enclave de Nagorno-Karabaj.
Uno de los puntos centrales del acuerdo fue la creación de un corredor de tránsito denominado «Ruta de Trump para la Paz».
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Este corredor conecta Azerbaiyán con su enclave de Najicheván a través de territorio armenio.
Además, Estados Unidos obtuvo derechos exclusivos para desarrollar dicho corredor.
Rubio afirmó que espera seguir trabajando con Armenia para fortalecer la paz, la estabilidad y la prosperidad en el Cáucaso Sur.
Pashinián logra mayoría absoluta
Los resultados oficiales preliminares publicados el lunes por la Comisión Electoral Central confirmaron la victoria del partido gobernante.
Contrato Civil, la formación liderada por Pashinián, obtuvo el 49,82 % de los votos.
Gracias a ese resultado, el partido podrá formar gobierno en solitario.
La principal fuerza opositora, encabezada por el empresario ruso-armenio Samvel Karapetián, consiguió el 23,28 % de los votos.
Sin embargo, la oposición ya ha comenzado a cuestionar el resultado electoral.
El bloque Armenia, liderado por el expresidente Robert Kocharián, anunció este lunes que no reconoce los resultados de los comicios.
Según informó la coalición opositora, planea impugnar oficialmente el resultado electoral.
Los resultados representan además un revés para el Kremlin.
Pashinián logró mantener su mayoría absoluta pese a la presión diplomática ejercida por Rusia, las sanciones aplicadas a las importaciones agrícolas armenias y el respaldo ruso a sectores de la oposición en el país caucásico.
Lo que viene: Con la reelección de su partido confirmada de manera preliminar y el respaldo explícito de Washington, Pashinián afronta una nueva etapa marcada por la implementación de los acuerdos con Azerbaiyán y por las disputas internas derivadas de la impugnación anunciada por la oposición.