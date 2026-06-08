EEUU felicita a Pashinián por su victoria electoral y reafirma apoyo al plan de paz con Azerbaiyán

EEUU respalda a Pashinián

Avanza plan de paz

Oposición impugna resultados

Estados Unidos felicitó este lunes al primer ministro armenio, Nikol Pashinián, por la victoria obtenida por su partido en las elecciones parlamentarias celebradas el domingo y reiteró su compromiso con los esfuerzos de paz entre Armenia y Azerbaiyán.

Por qué importa: El respaldo de Washington llega en un momento clave para la región del Cáucaso Sur y reafirma el interés de la Administración de Donald Trump en avanzar con los acuerdos alcanzados entre ambos países tras décadas de enfrentamientos.

Rubio destaca respaldo de Washington

Congratulations to Prime Minister @NikolPashinyan on his party’s reelection. The United States stands with Prime Minister Pashinyan and Armenia in the pursuit of peace, and we are committed to advancing the goals of the historic Washington Peace Summit, including implementation… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 8, 2026



El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó públicamente a Pashinián a través de un mensaje publicado en la red social X.

«Felicitaciones al primer ministro Nikol Pashinián por la reelección de su partido», escribió Rubio.

El funcionario aseguró que Estados Unidos continuará apoyando los esfuerzos del mandatario armenio para consolidar la paz en la región.

«Estados Unidos se mantiene junto al primer ministro Pashinián y Armenia en la búsqueda de la paz», señaló.

Rubio agregó que Washington mantiene su compromiso con los objetivos establecidos durante la histórica Cumbre de Paz de Washington.

Entre esos objetivos figura la implementación de la Ruta Trump para la Paz y Prosperidad Internacional, conocida como TRIPP.