La posibilidad de ver nuevamente a Neymar con la Selección de Brasil en un Mundial tomó fuerza.

El técnico Carlo Ancelotti lo incluyó en la prelista de 55 jugadores rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El delantero no juega con Brasil desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de ligamentos.

Desde entonces, había quedado fuera del radar de la Canarinha.

Condición clave: estar al 100%