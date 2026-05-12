Neymar vuelve al radar: Ancelotti lo mete en la prelista del Mundial
La posibilidad de ver nuevamente a Neymar con la Selección de Brasil en un Mundial tomó fuerza. El técnico Carlo Ancelotti lo incluyó en la prelista de 55 jugadores rumbo a la Copa del Mundo 2026. El delantero no juega con Brasil desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de ligamentos. Desde entonces, […]
Publicado el12/05/2026 a las 06:19
La posibilidad de ver nuevamente a Neymar con la Selección de Brasil en un Mundial tomó fuerza.
El técnico Carlo Ancelotti lo incluyó en la prelista de 55 jugadores rumbo a la Copa del Mundo 2026.
El delantero no juega con Brasil desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de ligamentos.
Desde entonces, había quedado fuera del radar de la Canarinha.
Condición clave: estar al 100%
Ancelotti ya había sido claro sobre su posible regreso:
“Si vuelve al 100%, podrá jugar en la Selección”.
El italiano insiste en que el atacante debe demostrar su nivel físico para ganarse un lugar.
Recuperando ritmo en Santos
Actualmente, Neymar busca retomar su mejor versión con Santos.
En la temporada suma:
6 goles
2 asistencias
13 partidos disputados
Lista con sorpresas y ausencias
La prelista también ha generado debate por algunas bajas importantes:
- Rodrygo
- Éder Militão
- Estêvão
Mientras que otros nombres como Pedro y Rayan comienzan a ganar terreno.
Brasil define su lista final
La convocatoria definitiva se dará a conocer el 18 de mayo, antes de los amistosos ante Panamá y Egipto.
El sueño sigue vivo
Brasil debutará en el Mundial el 13 de junio ante Marruecos.
La presencia de Neymar aún no está asegurada, pero su inclusión en la prelista reabre una puerta que parecía cerrada.
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