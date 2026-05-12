Carvajal se queda fuera del Mundial 2026 tras decisión de España
El lateral del Real Madrid, Dani Carvajal, no estará en el Mundial 2026. El defensor quedó fuera de la prelista de 55 jugadores presentada por Luis de la Fuente para la Selección de España. La ausencia representa un duro golpe para el futbolista, quien tenía como objetivo disputar el único gran torneo que le faltaba. […]
Publicado el12/05/2026 a las 07:51
El lateral del Real Madrid, Dani Carvajal, no estará en el Mundial 2026.
El defensor quedó fuera de la prelista de 55 jugadores presentada por Luis de la Fuente para la Selección de España.
La ausencia representa un duro golpe para el futbolista, quien tenía como objetivo disputar el único gran torneo que le faltaba.
Las lesiones marcaron su temporada
Carvajal no logró recuperar su mejor nivel tras una serie de problemas físicos:
- Rotura de ligamento cruzado en 2024
- Artroscopia en la rodilla
- Lesión muscular
- Fisura en el pie
Estas complicaciones limitaron su participación a solo 885 minutos en la temporada.
España mira hacia el futuro
Mientras Carvajal queda fuera, otros jugadores del Real Madrid sí aparecen en la prelista:
- Dean Huijsen
- Fran García
- Gonzalo García
Huijsen es quien tiene mayores opciones de entrar en la lista final.
Fechas clave
España dará a conocer su convocatoria definitiva el 25 de mayo.
El equipo debutará en el Mundial el 15 de junio.
Un Mundial sin Carvajal
El defensor se pierde así una oportunidad histórica tras haber conquistado la Nations League 2023 y la Eurocopa 2024.
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