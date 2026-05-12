El lateral del Real Madrid, Dani Carvajal, no estará en el Mundial 2026.

El defensor quedó fuera de la prelista de 55 jugadores presentada por Luis de la Fuente para la Selección de España.

La ausencia representa un duro golpe para el futbolista, quien tenía como objetivo disputar el único gran torneo que le faltaba.

Las lesiones marcaron su temporada

Carvajal no logró recuperar su mejor nivel tras una serie de problemas físicos:

Rotura de ligamento cruzado en 2024

Artroscopia en la rodilla

Lesión muscular

Fisura en el pie

Estas complicaciones limitaron su participación a solo 885 minutos en la temporada.