Mundial 2026 tendrá triple inauguración con artistas globales
El Mundial 2026 arrancará con un formato inédito también fuera de la cancha: tres ceremonias inaugurales en distintos países sede. México será el primero en encender la fiesta el 11 de junio en el Estadio Azteca. El evento combinará música, cultura y fútbol a gran escala. El nuevo formato refuerza el carácter global del torneo […]
Publicado el08/05/2026 a las 21:06
El Mundial 2026 arrancará con un formato inédito también fuera de la cancha: tres ceremonias inaugurales en distintos países sede. México será el primero en encender la fiesta el 11 de junio en el Estadio Azteca.
El evento combinará música, cultura y fútbol a gran escala.
El nuevo formato refuerza el carácter global del torneo y amplifica su impacto cultural desde el primer día.
México abrirá el Mundial con show estelar
La primera ceremonia se realizará en el Estadio Azteca, que hará historia al albergar su tercera Copa del Mundo. El evento precederá al partido inaugural entre México y Sudáfrica.
El espectáculo contará con artistas como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.
Canadá y Estados Unidos seguirán con sus propias ceremonias
Un día después, el torneo continuará con actos inaugurales en Toronto y Los Ángeles.
Canadá recibirá a Bosnia y Herzegovina en su debut como anfitrión en casa.
En paralelo, Estados Unidos celebrará su apertura con un evento en Los Ángeles previo a su partido contra Paraguay.
Cada país mostrará su identidad cultural
Las tres ceremonias compartirán un concepto creativo, pero con elementos propios de cada sede. México destacará con el papel picado, Canadá con un mosaico de comunidades y Estados Unidos con la diversidad cultural de Los Ángeles.
El enfoque busca reflejar tanto la identidad local como la unidad del torneo.
La música será protagonista del evento
Cada ceremonia contará con artistas internacionales que representan distintas escenas musicales.
En Toronto participarán figuras como Alanis Morissette y Michael Bublé.
En Los Ángeles, el espectáculo incluirá a Katy Perry, Future, Anitta, LISA y Rema.
Un Mundial más grande en todos los sentidos
La edición 2026 será la más extensa en la historia del torneo, con 48 selecciones y 104 partidos en 16 ciudades.
El formato ampliado también se refleja en la manera en que se presenta el evento desde su inauguración.
El Mundial comenzará el 11 de junio con la ceremonia en México y culminará el 19 de julio con la final en el estadio de Nueva York y Nueva Jersey.
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