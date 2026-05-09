Mundial 2026 tendrá triple inauguración con artistas globales

El Mundial 2026 arrancará con un formato inédito también fuera de la cancha: tres ceremonias inaugurales en distintos países sede. México será el primero en encender la fiesta el 11 de junio en el Estadio Azteca.

El evento combinará música, cultura y fútbol a gran escala.

El nuevo formato refuerza el carácter global del torneo y amplifica su impacto cultural desde el primer día.

México abrirá el Mundial con show estelar

La primera ceremonia se realizará en el Estadio Azteca, que hará historia al albergar su tercera Copa del Mundo. El evento precederá al partido inaugural entre México y Sudáfrica.

El espectáculo contará con artistas como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.