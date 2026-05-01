Nevada tiembla otra vez: sismo de 4.9 reaviva alarma tras inusual cadena de terremotos
Sismo de magnitud 4.9 en Nevada Serie sísmica activa Sin daños reportados El oeste de Nevada volvió a estremecerse durante la madrugada del viernes tras una nueva serie de sismos que sacudieron la región. Dicho movimiento más fuerte alcanzó una magnitud de 4.9 y se registró poco después de la 1 de la mañana, hora […]
Publicado el01/05/2026 a las 09:37
- Sismo de magnitud 4.9 en Nevada
- Serie sísmica activa
- Sin daños reportados
El oeste de Nevada volvió a estremecerse durante la madrugada del viernes tras una nueva serie de sismos que sacudieron la región.
Dicho movimiento más fuerte alcanzó una magnitud de 4.9 y se registró poco después de la 1 de la mañana, hora local.
El epicentro se localizó a unos 16 kilómetros al sureste de Silver Springs, según los reportes oficiales.
La sacudida despertó a residentes en varias comunidades cercanas, generando inquietud en plena noche.
Cuatro temblores en menos de 24 horas
El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó al menos otros tres sismos en la misma zona durante las últimas 24 horas.
Entre ellos destacó un movimiento de magnitud 4.1 ocurrido poco después de las 9 de la noche del jueves.
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Los registros confirman que la actividad sísmica ha sido constante en el área, manteniendo en alerta a los habitantes.
La secuencia ha sido percibida como parte de un patrón que se ha repetido a lo largo del mes.
Reno y Carson City también lo sintieron
El temblor de mayor magnitud no se limitó a Silver Springs y sus alrededores.
Residentes en ciudades como Reno y Carson City reportaron haber sentido la vibración durante la madrugada.
A pesar de la intensidad, las autoridades del condado de Lyon informaron que no existían reportes inmediatos de daños materiales ni personas heridas.
Sin embargo, indicaron que las evaluaciones continuaban para descartar afectaciones estructurales.
Un mes marcado por la actividad sísmica
Los recientes movimientos se suman a las docenas de sismos que han ocurrido en Nevada en las últimas semanas.
A comienzos de esta semana, un terremoto de magnitud 4.4 con epicentro cerca de Alamo también fue percibido en Las Vegas.
Ese evento ocurrió el miércoles por la mañana y volvió a poner en el foco la actividad geológica del estado.
La repetición de estos fenómenos en distintos puntos ha generado preguntas entre los residentes sobre la frecuencia de los temblores.
Autoridades continúan monitoreando los movimientos
Aunque no se han confirmado daños significativos, la sucesión de sismos mantiene la atención de las autoridades y de los servicios de monitoreo.
Expertos del USGS continúan registrando cada movimiento para analizar posibles réplicas o nuevos eventos.
La ubicación recurrente de los epicentros en el oeste del estado ha convertido a Silver Springs en un punto clave de observación.
Por ahora, la región permanece bajo vigilancia mientras los habitantes intentan recuperar la calma tras otra noche de sobresaltos, detalló ‘Fox Weather‘.