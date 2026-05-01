Sismo de magnitud 4.9 en Nevada

Serie sísmica activa

Sin daños reportados

El oeste de Nevada volvió a estremecerse durante la madrugada del viernes tras una nueva serie de sismos que sacudieron la región.

Dicho movimiento más fuerte alcanzó una magnitud de 4.9 y se registró poco después de la 1 de la mañana, hora local.

El epicentro se localizó a unos 16 kilómetros al sureste de Silver Springs, según los reportes oficiales.

La sacudida despertó a residentes en varias comunidades cercanas, generando inquietud en plena noche.

Cuatro temblores en menos de 24 horas

El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó al menos otros tres sismos en la misma zona durante las últimas 24 horas.