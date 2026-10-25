Netflix para Halloween: 10 películas para una maratón que puede quitarte el sueño
Publicado el 25/10/2026 a las 14:25
- Diez películas para una maratón.
- Suspenso, asesinos y amenazas sobrenaturales.
- Disponibilidad variable según cada territorio.
Halloween invita a apagar las luces, pero elegir película exige decidir primero entre tensión psicológica, violencia explícita o amenazas sobrenaturales.
1. Huye conejo huye (2023) presenta a una madre, interpretada por Sarah Snook, cuya hija comienza a expresar recuerdos desconcertantes sobre otra vida.
2. Creep (2014) convierte un encargo de grabación en una relación inquietante entre un camarógrafo y un cliente de comportamiento impredecible.
Ambas funcionan para quienes prefieren desconfiar de los personajes antes que esperar una sucesión de ataques. Conviene verlas sin conocer sus desenlaces.
Asesinos en Netflix: La masacre de Texas y Fear Street[caption id="attachment_1698215" align="alignnone" width="1200"] Netflix en Halloween: 10 películas de terror para tu maratón FOTO: EFE[/caption]
3. La masacre de Texas (2022) recupera a Leatherface cuando unos recién llegados alteran la tranquilidad de un pueblo marcado por la violencia.
4. Fear Street, parte 1: 1994 (2021) sigue a adolescentes que investigan una cadena de asesinatos vinculada con una antigua maldición.
Estas propuestas privilegian las persecuciones, los enfrentamientos y la sangre; resultan apropiadas para espectadores que buscan una experiencia más intensa.
Para organizar la noche, pueden ocupar el tramo central de la maratón. Revisa las advertencias de violencia antes de incluirlas en una reunión.
Humor negro: The Trip y The Conference
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5. The Trip (2021) reúne a un matrimonio en una escapada donde ambos esconden intenciones homicidas y encuentran complicaciones inesperadas.
6. The Conference (2023) transforma una convivencia laboral en una cacería cuando un asesino amenaza a los participantes del encuentro.
El atractivo de esta combinación está en alternar situaciones absurdas con peligro, una fórmula útil para quienes disfrutan comentar lo que ocurre.
El humor no elimina el contenido gráfico. Antes de elegirlas para un grupo, conviene comprobar cuánto toleran los invitados las escenas sangrientas.
Casas inquietantes: Malevolent y Soy la cosa bella que vive en esta casa
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7. Malevolent (2018) enfrenta a dos hermanos que simulan investigar fenómenos paranormales con un caso que pone en duda su propio engaño.
8. Soy la cosa bella que vive en esta casa (2016) acompaña a una enfermera que llega a cuidar a una escritora en una vivienda perturbadora.
Son opciones para una sesión centrada en espacios cerrados, sospechas y atmósferas incómodas. Su propuesta favorece una mirada atenta a los detalles.
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Verlas con pocas distracciones permite seguir mejor las señales visuales y sonoras. No todas las películas de terror necesitan mantener el mismo ritmo.
Amenazas sobrenaturales: El ritual y En la hierba alta
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9. El ritual (2017) sitúa a unos amigos en un bosque sueco donde una excursión deriva en un encuentro amenazante.
10. En la hierba alta (2019) atrapa a dos hermanos en un campo del que resulta imposible encontrar la salida.
Ambas permiten cerrar la noche con escenarios abiertos que, paradójicamente, producen encierro. La naturaleza deja de ofrecer una ruta segura.
La selección reúne títulos de las guías de Netflix; su disponibilidad cambia por territorio. En Estados Unidos, verifica cada película desde tu cuenta antes de programarla.
FUENTE: catamarcaya