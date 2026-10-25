Diez películas para una maratón.

Suspenso, asesinos y amenazas sobrenaturales.

Disponibilidad variable según cada territorio.

Halloween invita a apagar las luces, pero elegir película exige decidir primero entre tensión psicológica, violencia explícita o amenazas sobrenaturales.

1. Huye conejo huye (2023) presenta a una madre, interpretada por Sarah Snook, cuya hija comienza a expresar recuerdos desconcertantes sobre otra vida.

2. Creep (2014) convierte un encargo de grabación en una relación inquietante entre un camarógrafo y un cliente de comportamiento impredecible.

Ambas funcionan para quienes prefieren desconfiar de los personajes antes que esperar una sucesión de ataques. Conviene verlas sin conocer sus desenlaces.

Asesinos en Netflix: La masacre de Texas y Fear Street

[caption id="attachment_1698215" align="alignnone" width="1200"]Netflix en Halloween: 10 películas de terror para tu maratón FOTO: EFE[/caption]

3. La masacre de Texas (2022) recupera a Leatherface cuando unos recién llegados alteran la tranquilidad de un pueblo marcado por la violencia.

4. Fear Street, parte 1: 1994 (2021) sigue a adolescentes que investigan una cadena de asesinatos vinculada con una antigua maldición.

Estas propuestas privilegian las persecuciones, los enfrentamientos y la sangre; resultan apropiadas para espectadores que buscan una experiencia más intensa.

Para organizar la noche, pueden ocupar el tramo central de la maratón. Revisa las advertencias de violencia antes de incluirlas en una reunión.