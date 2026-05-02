Myrka Dellanos enfrenta cáncer

Despido y diagnóstico médico

Cirugía con injerto

Myrka Dellanos atraviesa uno de los periodos más complejos de su vida personal y profesional.

En menos de un año, la periodista fue despedida de Telemundo y poco después recibió un diagnóstico de cáncer de piel.

La salida de la cadena ocurrió en octubre pasado, cuando formaba parte del programa vespertino La mesa caliente.

Meses más tarde, enfrentó una cirugía para remover la lesión, en un proceso que describió como física y emocionalmente desafiante.

Cirugía, recuperación y fe

En marzo, la comunicadora compartió detalles sobre su intervención médica.