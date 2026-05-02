Myrka Dellanos enfrenta despido y cáncer en meses críticos: “No sé si estuviese parada”
Myrka Dellanos enfrenta cáncer Despido y diagnóstico médico Cirugía con injerto Myrka Dellanos atraviesa uno de los periodos más complejos de su vida personal y profesional. En menos de un año, la periodista fue despedida de Telemundo y poco después recibió un diagnóstico de cáncer de piel. La salida de la cadena ocurrió en octubre […]
Publicado el02/05/2026 a las 09:48
- Myrka Dellanos enfrenta cáncer
- Despido y diagnóstico médico
- Cirugía con injerto
Myrka Dellanos atraviesa uno de los periodos más complejos de su vida personal y profesional.
En menos de un año, la periodista fue despedida de Telemundo y poco después recibió un diagnóstico de cáncer de piel.
La salida de la cadena ocurrió en octubre pasado, cuando formaba parte del programa vespertino La mesa caliente.
Meses más tarde, enfrentó una cirugía para remover la lesión, en un proceso que describió como física y emocionalmente desafiante.
Cirugía, recuperación y fe
En marzo, la comunicadora compartió detalles sobre su intervención médica.
“El martes me operé y lo sacaron y me pusieron un injerto de piel y ahora me estoy recuperando”, explicó.
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Aseguró que el procedimiento fue exitoso y que mantiene una actitud positiva frente al diagnóstico.
“Estoy agradecida con Dios que ya todo está fuera y creyendo en fe que jamás regresará”, expresó.
“Una tras la otra”
Dellanos reconoció que las dificultades no llegaron solas, sino encadenadas.
“Recientemente he recibido malas noticias, he recibido situaciones difíciles de la vida una tras la otra”, comentó en un video publicado en redes sociales.
Confesó que hubo momentos de incertidumbre y cuestionamientos personales.
“Gracias a Dios de que soy una mujer de fe porque honestamente no sé si estuviese parada”, afirmó con franqueza.
Un mensaje para quienes atraviesan crisis
Lejos de enfocarse solo en su situación, la periodista quiso dirigir palabras de aliento a otros.
“Yo quiero que sepas algo que lo he experimentado en mi vida muchas veces… cuando el mundo aprieta es cuando más te das cuenta que Dios está cerca”, señaló.
Según explicó, su fe ha sido el sostén que le permitió mantenerse firme en medio de la adversidad.
Añadió que siente que Dios “está tomándote realmente de la mano” en los momentos más duros.
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Reacciones y apoyo público
La publicación generó múltiples mensajes de respaldo de seguidores y colegas.
La actriz Lorena Meritano escribió: “Dios nos ama. Doy fe. Te quiero Myrka. Muchas bendiciones”.
Una seguidora también comentó: “Gracias por recordarme con tu vida lo que es confiar de verdad en los planes de Dios”.
En medio del despido y la enfermedad, Dellanos apuesta por la resiliencia, convencida de que la fe ha sido su principal fortaleza para seguir adelante.