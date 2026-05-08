Mundial 2026: garantizan que no habrá redadas de ICE

La organización del Mundial 2026 en Estados Unidos busca reducir la preocupación entre aficionados migrantes tras asegurar que no habrá redadas de ICE en los estadios durante el torneo.

La declaración surge en medio del debate sobre seguridad y política migratoria.

El mensaje apunta a dar confianza a quienes planean asistir al evento.

El Mundial podría atraer a miles de aficionados migrantes, y la garantía impacta directamente en su decisión de asistir.

Organizadores descartan operativos en estadios

Rodney Barreto, copresidente del comité anfitrión en Miami, aseguró que sostuvo conversaciones con el secretario de Estado, Marco Rubio, sobre el tema.