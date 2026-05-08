Mundial 2026: garantizan que no habrá redadas de ICE
La organización del Mundial 2026 en Estados Unidos busca reducir la preocupación entre aficionados migrantes tras asegurar que no habrá redadas de ICE en los estadios durante el torneo. La declaración surge en medio del debate sobre seguridad y política migratoria. El mensaje apunta a dar confianza a quienes planean asistir al evento. El Mundial […]
Publicado el07/05/2026 a las 21:50
La organización del Mundial 2026 en Estados Unidos busca reducir la preocupación entre aficionados migrantes tras asegurar que no habrá redadas de ICE en los estadios durante el torneo.
La declaración surge en medio del debate sobre seguridad y política migratoria.
El mensaje apunta a dar confianza a quienes planean asistir al evento.
El Mundial podría atraer a miles de aficionados migrantes, y la garantía impacta directamente en su decisión de asistir.
Organizadores descartan operativos en estadios
Rodney Barreto, copresidente del comité anfitrión en Miami, aseguró que sostuvo conversaciones con el secretario de Estado, Marco Rubio, sobre el tema.
Según explicó, recibió garantías de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no realizará operativos dentro de los estadios durante los partidos.
Buscan evitar temor entre aficionados
La preocupación se centraba en la posibilidad de detenciones en eventos masivos.
El dirigente descartó que el torneo sea utilizado como escenario para redadas migratorias.
El objetivo, señaló, es mantener el enfoque del evento en lo deportivo y en la organización internacional.
ICE sí participará en tareas de seguridad
Aunque no habrá operativos en estadios, autoridades indicaron que la agencia seguirá involucrada en labores de seguridad vinculadas al evento.
Estas funciones estarán relacionadas con protección y coordinación general durante el Mundial.
El contexto migratorio genera tensión
El tema ha cobrado relevancia debido al panorama migratorio en Estados Unidos.
La situación ha generado inquietud en sectores turísticos y entre aficionados internacionales.
Algunos países participantes también enfrentan restricciones de viaje, lo que añade complejidad al escenario.
Inversión millonaria para el torneo
El gobierno estadounidense ha destinado recursos para reforzar la logística y seguridad en las ciudades sede.
Además, se trabaja en agilizar trámites migratorios para facilitar la llegada de jugadores y aficionados.
El Mundial 2026 se disputará en junio con 48 selecciones, mientras continúan los preparativos para garantizar seguridad y asistencia internacional sin contratiempos.
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