Mundial 2026 en México inicia con 19 detenidos y 11 policías heridos tras incidentes

19 detenidos en inauguración

11 policías resultan heridos

Refuerzan seguridad del Mundial

La inauguración del Mundial de Fútbol 2026 en Ciudad de México dejó un saldo de 19 personas detenidas por distintos motivos y 11 policías lesionados, de acuerdo con información difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital mexicana.

La jornada estuvo marcada por el partido entre las selecciones de México y Sudáfrica, así como por la implementación de un operativo especial de seguridad en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Estadio Azteca.

El primer día de actividades del Mundial en territorio mexicano movilizó a miles de personas dentro y fuera del recinto deportivo, lo que llevó a las autoridades a desplegar un amplio dispositivo de vigilancia para atender la seguridad de aficionados y participantes.

Detienen a personas con accesos apócrifos

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La SSC informó que el operativo especial contó con la participación de elementos policiales y grupos de voluntarios desplegados cerca del estadio y en otros puntos de concentración de aficionados.

Segun EFE, antes del encuentro entre México y Sudáfrica, cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, fueron detenidas en las inmediaciones del recinto deportivo.

Según las autoridades, estas personas portaban pases de acceso apócrifos para ingresar al estadio.

La dependencia señaló que las detenciones formaron parte de las acciones preventivas implementadas durante la jornada inaugural del torneo.