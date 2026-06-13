Mundial 2026 en México inicia con 19 detenidos y 11 policías heridos tras incidentes
Publicado el12/06/2026 a las 15:01
- 19 detenidos en inauguración
- 11 policías resultan heridos
- Refuerzan seguridad del Mundial
La inauguración del Mundial de Fútbol 2026 en Ciudad de México dejó un saldo de 19 personas detenidas por distintos motivos y 11 policías lesionados, de acuerdo con información difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital mexicana.
La jornada estuvo marcada por el partido entre las selecciones de México y Sudáfrica, así como por la implementación de un operativo especial de seguridad en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Estadio Azteca.
El primer día de actividades del Mundial en territorio mexicano movilizó a miles de personas dentro y fuera del recinto deportivo, lo que llevó a las autoridades a desplegar un amplio dispositivo de vigilancia para atender la seguridad de aficionados y participantes.
Detienen a personas con accesos apócrifos
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La SSC informó que el operativo especial contó con la participación de elementos policiales y grupos de voluntarios desplegados cerca del estadio y en otros puntos de concentración de aficionados.
Segun EFE, antes del encuentro entre México y Sudáfrica, cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, fueron detenidas en las inmediaciones del recinto deportivo.
Según las autoridades, estas personas portaban pases de acceso apócrifos para ingresar al estadio.
La dependencia señaló que las detenciones formaron parte de las acciones preventivas implementadas durante la jornada inaugural del torneo.
Enfrentamientos dejan policías lesionados
Además de las detenciones relacionadas con los accesos falsos, las autoridades reportaron movilizaciones en la zona cercana al estadio.
De acuerdo con la SSC, un grupo de personas embozadas lanzó petardos, piedras y otros objetos contra elementos policiales que se encontraban resguardando el área.
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Como resultado de estos hechos, ocho personas fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades ministeriales.
Asimismo, otras cuatro personas fueron presentadas ante un juez por afectaciones a la vía pública.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que posteriormente todas estas personas fueron liberadas.
Los incidentes también dejaron once policías lesionados.
De ese total, seis agentes tuvieron que ser trasladados a hospitales para recibir atención médica debido a diversas contusiones.
Refuerzan seguridad para los próximos encuentros
Las autoridades también informaron sobre incidentes registrados en el Fan Fest instalado en la Plaza de la Constitución, conocida como el Zócalo de Ciudad de México.
En este espacio, donde se desplegaron 11 mil agentes de seguridad, fueron detenidos un hombre y dos mujeres.
Además, las autoridades reportaron la recuperación de 36 teléfonos móviles que habían sido robados a asistentes del evento.
La SSC señaló que continuará implementando operativos especiales durante los siguientes partidos que se disputen en el Estadio Ciudad de México.
La dependencia indicó que también mantendrá labores de vigilancia y trabajo operativo en las 16 alcaldías de la capital.
La inauguración del Mundial en México, país que organiza el torneo junto con Estados Unidos y Canadá, también estuvo marcada por la ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en el estadio.
Fuera del perímetro de seguridad establecido para acceder al recinto deportivo se registraron movilizaciones de distintos colectivos, entre ellos maestros y familiares de personas desaparecidas.
El próximo encuentro del Mundial programado en territorio mexicano se celebrará el domingo en Monterrey, en el noreste del país.
En ese partido se enfrentarán las selecciones de Suecia y Túnez, correspondiente al Grupo F de la fase inicial del torneo.
Las autoridades capitalinas anticiparon que mantendrán los operativos especiales de seguridad durante los próximos encuentros mundialistas con el objetivo de proteger a los aficionados y garantizar el desarrollo de los eventos programados.