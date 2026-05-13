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Mundial 2026 da marcha atrás: bajan drásticamente precios del transporte

En una decisión que beneficia directamente a los aficionados, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una reducción importante en los costos del transporte oficial rumbo al Mundial 2026. De 80 dólares a solo 20 El precio del viaje redondo hacia el MetLife Stadium pasará de 80 dólares a solo 20 dólares. La medida […]

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Mundial 2026 da marcha atrás: bajan drásticamente precios del transporte
Foto: ShutterStock

Publicado el13/05/2026 a las 11:13

En una decisión que beneficia directamente a los aficionados, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una reducción importante en los costos del transporte oficial rumbo al Mundial 2026.

De 80 dólares a solo 20

El precio del viaje redondo hacia el MetLife Stadium pasará de 80 dólares a solo 20 dólares.

La medida representa una rebaja del 75%.

La decisión llega después de fuertes críticas por parte de aficionados y organizaciones civiles.

Muchos calificaban los costos originales como excesivos e inaccesibles.

El estado cubrirá parte del costo

La reducción será posible gracias a:

  • Una inversión estatal de 6 millones de dólares
  • Apoyo de patrocinadores privados

Las autoridades aseguran que el objetivo es hacer el Mundial “accesible para todos”.

Prioridad para residentes de Nueva York

Como parte del acuerdo:

  • El 20% de los boletos será exclusivo para residentes de Nueva York
  • Se ampliará la capacidad del servicio

Más autobuses para el Mundial

Foto: Shutterstock

El plan incluye el uso de autobuses escolares amarillos para movilizar aficionados desde Manhattan y otras zonas clave.

La capacidad podría alcanzar hasta 18,000 pasajeros por jornada.

Un alivio para los aficionados

La medida busca evitar que los altos costos de logística afecten la asistencia a uno de los eventos deportivos más grandes del planeta.

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