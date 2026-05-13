Mundial 2026 da marcha atrás: bajan drásticamente precios del transporte

En una decisión que beneficia directamente a los aficionados, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una reducción importante en los costos del transporte oficial rumbo al Mundial 2026.

De 80 dólares a solo 20

El precio del viaje redondo hacia el MetLife Stadium pasará de 80 dólares a solo 20 dólares.

La medida representa una rebaja del 75%.

La decisión llega después de fuertes críticas por parte de aficionados y organizaciones civiles.

Muchos calificaban los costos originales como excesivos e inaccesibles.