Mundial 2026 da marcha atrás: bajan drásticamente precios del transporte
En una decisión que beneficia directamente a los aficionados, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una reducción importante en los costos del transporte oficial rumbo al Mundial 2026. De 80 dólares a solo 20 El precio del viaje redondo hacia el MetLife Stadium pasará de 80 dólares a solo 20 dólares. La medida […]
Publicado el13/05/2026 a las 11:13
En una decisión que beneficia directamente a los aficionados, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una reducción importante en los costos del transporte oficial rumbo al Mundial 2026.
De 80 dólares a solo 20
El precio del viaje redondo hacia el MetLife Stadium pasará de 80 dólares a solo 20 dólares.
La medida representa una rebaja del 75%.
La decisión llega después de fuertes críticas por parte de aficionados y organizaciones civiles.
Muchos calificaban los costos originales como excesivos e inaccesibles.
El estado cubrirá parte del costo
La reducción será posible gracias a:
- Una inversión estatal de 6 millones de dólares
- Apoyo de patrocinadores privados
Las autoridades aseguran que el objetivo es hacer el Mundial “accesible para todos”.
Prioridad para residentes de Nueva York
Como parte del acuerdo:
- El 20% de los boletos será exclusivo para residentes de Nueva York
- Se ampliará la capacidad del servicio
Más autobuses para el Mundial
El plan incluye el uso de autobuses escolares amarillos para movilizar aficionados desde Manhattan y otras zonas clave.
La capacidad podría alcanzar hasta 18,000 pasajeros por jornada.
Un alivio para los aficionados
La medida busca evitar que los altos costos de logística afecten la asistencia a uno de los eventos deportivos más grandes del planeta.