Muere Peter Cullen, la legendaria voz de Optimus Prime en ‘Transformers’, a los 85 años

Murió a los 85 años

Dio voz a Optimus Prime

Marcó varias generaciones

El mundo del entretenimiento está de luto tras la muerte de Peter Cullen, el actor canadiense cuya voz convirtió a Optimus Prime en uno de los personajes más reconocibles de la cultura popular.

Cullen murió el miércoles 26 de agosto en su casa de Los Ángeles, a los 85 años, según confirmó su agente, Kevin Motley, a The Hollywood Reporter.

El intérprete estuvo acompañado por su familia durante sus últimos momentos, de acuerdo con un comunicado difundido por sus seres queridos.

Hasta el momento, la familia no ha revelado la causa de su muerte, por lo que se desconocen más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

Peter Cullen convirtió a Optimus Prime en un ícono de varias generaciones

Nacido en Montreal, Canadá, Cullen construyó una extensa trayectoria como actor de voz, pero fue Optimus Prime quien terminó marcando definitivamente su carrera.

El actor fue el primero en prestar su voz en inglés al líder de los Autobots en la serie animada de Transformers, transmitida entre 1984 y 1987.

Su interpretación ayudó a darle al personaje el tono solemne, firme y protector que posteriormente se convertiría en una de las características esenciales de Optimus Prime.

El impacto alcanzó un punto inesperado cuando Optimus murió después de enfrentarse a Megatron en la película animada de Transformers estrenada en 1986.