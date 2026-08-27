Muere Peter Cullen, la legendaria voz de Optimus Prime en ‘Transformers’, a los 85 años
Publicado el27/08/2026 a las 08:15
- Murió a los 85 años
- Dio voz a Optimus Prime
- Marcó varias generaciones
El mundo del entretenimiento está de luto tras la muerte de Peter Cullen, el actor canadiense cuya voz convirtió a Optimus Prime en uno de los personajes más reconocibles de la cultura popular.
Cullen murió el miércoles 26 de agosto en su casa de Los Ángeles, a los 85 años, según confirmó su agente, Kevin Motley, a The Hollywood Reporter.
El intérprete estuvo acompañado por su familia durante sus últimos momentos, de acuerdo con un comunicado difundido por sus seres queridos.
Hasta el momento, la familia no ha revelado la causa de su muerte, por lo que se desconocen más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.
Peter Cullen convirtió a Optimus Prime en un ícono de varias generaciones
Nacido en Montreal, Canadá, Cullen construyó una extensa trayectoria como actor de voz, pero fue Optimus Prime quien terminó marcando definitivamente su carrera.
El actor fue el primero en prestar su voz en inglés al líder de los Autobots en la serie animada de Transformers, transmitida entre 1984 y 1987.
Su interpretación ayudó a darle al personaje el tono solemne, firme y protector que posteriormente se convertiría en una de las características esenciales de Optimus Prime.
El impacto alcanzó un punto inesperado cuando Optimus murió después de enfrentarse a Megatron en la película animada de Transformers estrenada en 1986.
La muerte de Optimus Prime provocó una reacción que cambió la franquicia
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La desaparición del líder de los Autobots causó un enorme revuelo entre los seguidores, especialmente entre los niños que habían crecido siguiendo sus aventuras.
La reacción fue tan importante que los productores terminaron recuperando al personaje y volvieron a contar con Cullen para darle nuevamente su característica voz.
El actor regresó como Optimus Prime en Transformers: The Return of Optimus Prime (Transformers: El regreso de Optimus Prime), estrenada en 1987.
Sin embargo, la relación de Cullen con el personaje estaba lejos de terminar y experimentaría un nuevo auge aproximadamente dos décadas después.
Michael Bay llevó nuevamente la voz de Cullen a los cines
En 2007, el director Michael Bay llevó Transformers a la gran pantalla con una producción que presentó la franquicia a una nueva generación de espectadores.
Cullen fue convocado nuevamente para interpretar a Optimus Prime, conectando directamente las nuevas películas con la voz que millones de seguidores recordaban desde los años 80.
Su regreso consolidó una relación artística que trascendió diferentes formatos, ya que interpretó al líder de los Autobots en películas, series y videojuegos.
Así, generaciones que conocieron versiones muy diferentes de Transformers terminaron asociando al mismo actor con uno de los personajes centrales de la saga.
Peter Cullen también dejó su voz en otros personajes inolvidables
Aunque Optimus Prime dominó buena parte de su legado profesional, Cullen participó durante su carrera en otras conocidas producciones de cine y televisión.
Entre sus trabajos destacó la voz de Igor, el melancólico burro del universo de Winnie the Pooh, otro personaje ampliamente reconocido por varias generaciones.
También interpretó al malvado automóvil KARR en la serie estadounidense de los años 80 Knight Rider, conocida en español como El coche fantástico.
Su capacidad para interpretar personajes completamente diferentes mostró una versatilidad que permitió que su voz estuviera presente en numerosas producciones más allá de Transformers.
La voz de Optimus Prime queda como parte de su legado
La muerte de Peter Cullen cierra una trayectoria estrechamente ligada a una franquicia que pasó de las caricaturas de los años 80 a convertirse en un fenómeno cinematográfico mundial.
Durante décadas, Cullen acompañó esa transformación y regresó repetidamente para interpretar al personaje que terminó convirtiéndose en el trabajo más emblemático de su carrera.
Su fallecimiento deja a Transformers sin la voz original en inglés que ayudó a definir la personalidad de Optimus Prime desde sus primeras apariciones televisivas.
Peter Cullen murió a los 85 años, dejando una huella especialmente reconocible en la cultura pop: la voz con la que Optimus Prime conquistó a varias generaciones de seguidores.
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FUENTE: EFE / RPP Noticias