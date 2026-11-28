Bronson Reed muere a los 38 años, semanas después de lesionarse en Crown Jewel
Publicado el 27/11/2026 a las 20:51
- WWE confirma muerte de Reed.
- Reportan complicaciones médicas sin precisar.
- Sufrió lesiones en Crown Jewel.
WWE anunció el viernes 27 de noviembre la muerte de Jermaine Haley, conocido en el cuadrilátero como Bronson Reed. El luchador australiano tenía 38 años.
La compañía atribuyó el fallecimiento a complicaciones médicas. En su comunicado, difundido en redes sociales, dejó sin precisar el diagnóstico y las circunstancias clínicas del deceso.
El anuncio llegó 20 días después de Crown Jewel 2026, el evento en Arabia Saudita donde Reed sufrió lesiones que requirieron tratamiento.
Hasta el anuncio del viernes, WWE no había confirmado si esas lesiones tuvieron relación con las complicaciones médicas que causaron su muerte.
Qué le pasó a Bronson Reed en Crown Jewel 2026
WWE is devastated to announce that Jermaine Haley, known to WWE fans as Bronson Reed, passed away earlier today.
Our thoughts and deepest condolences are with Jermaine’s family, friends and fans. https://t.co/5ttxdSi3kb
— WWE (@WWE) November 28, 2026
Reed intervino el 7 de noviembre en el combate por el Campeonato Mundial de Parejas para ayudar a Bron Breakker y Austin Theory, sus compañeros de The Vision.
Oba Femi salió al escenario y arrojó a Reed desde la plataforma. El australiano cayó sobre una mesa situada debajo, según la crónica oficial del evento.
Penta y Je’Von Evans terminaron ganando el campeonato. Tras el evento, Reed permaneció en Arabia Saudita para recibir atención médica.
El medio especializado informó que el luchador regresó a casa el 18 de noviembre, nueve días antes de que WWE anunciara su fallecimiento.
Quién era Jermaine Haley antes de llegar a WWE
WWE remembers the legacy of Jermaine Haley, also known as Bronson Reed. Our thoughts and deepest condolences are with Jermaine’s entire family, including his pregnant wife, Paige, their daughter, as well as his friends, co-workers and fans. https://t.co/SZNt4GEVLE
— WWE (@WWE) November 28, 2026
Haley nació en Adelaida, Australia, en 1988. Comenzó a luchar profesionalmente en 2007 y compitió en el circuito independiente bajo el nombre de Jonah Rock.
Debutó en WWE en 2019, después de más de una década de actividad. Su primera etapa en la empresa transcurrió en NXT.
Tras salir de WWE en 2021, pasó por empresas como New Japan Pro-Wrestling y regresó a la compañía estadounidense en 2022.
Su movimiento más reconocible era el Tsunami, un salto desde la cuerda superior con el que caía de lleno sobre su rival.
Los títulos y victorias de Bronson Reed en WWE[caption id="attachment_1701714" align="alignnone" width="1200"] Muere Bronson Reed a los 38 años, confirma la WWE en redes FOTO: depositphotos[/caption]
El 18 de mayo de 2021, Reed venció a Johnny Gargano en una lucha dentro de una jaula de acero.
Con esa victoria conquistó el Campeonato Norteamericano de NXT, el título que marcó su primera etapa en la compañía.
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En 2024 ganó la batalla real en memoria de André the Giant, otro de los logros que WWE destaca en su perfil oficial.
En noviembre de 2026, Reed seguía activo en Raw. Cinco días antes de Crown Jewel, ganó junto a Breakker y Theory un combate de seis luchadores.
La despedida de WWE y las reacciones de sus compañeros
En su mensaje de despedida, WWE recordó a Haley por su dedicación a su familia y por el aprecio que le tenían sus compañeros.
La compañía expresó sus condolencias a su esposa, Paige, quien está embarazada, y a la hija de ambos.
The Miz publicó un mensaje en el que recordó a Reed por su trabajo en el ring y envió sus condolencias a sus seres queridos.
Ángel Garza y Sammy Guevara también reaccionaron en la publicación de WWE, donde seguidores del australiano compartieron sus mensajes de despedida.
FUENTE: N+
FORMATO: FOTO depositphotos
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