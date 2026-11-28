WWE confirma muerte de Reed.

Reportan complicaciones médicas sin precisar.

Sufrió lesiones en Crown Jewel.

WWE anunció el viernes 27 de noviembre la muerte de Jermaine Haley, conocido en el cuadrilátero como Bronson Reed. El luchador australiano tenía 38 años.

La compañía atribuyó el fallecimiento a complicaciones médicas. En su comunicado, difundido en redes sociales, dejó sin precisar el diagnóstico y las circunstancias clínicas del deceso.

El anuncio llegó 20 días después de Crown Jewel 2026, el evento en Arabia Saudita donde Reed sufrió lesiones que requirieron tratamiento.

Hasta el anuncio del viernes, WWE no había confirmado si esas lesiones tuvieron relación con las complicaciones médicas que causaron su muerte.

Qué le pasó a Bronson Reed en Crown Jewel 2026

WWE is devastated to announce that Jermaine Haley, known to WWE fans as Bronson Reed, passed away earlier today. Our thoughts and deepest condolences are with Jermaine’s family, friends and fans. https://t.co/5ttxdSi3kb — WWE (@WWE) November 28, 2026



Reed intervino el 7 de noviembre en el combate por el Campeonato Mundial de Parejas para ayudar a Bron Breakker y Austin Theory, sus compañeros de The Vision.

Oba Femi salió al escenario y arrojó a Reed desde la plataforma. El australiano cayó sobre una mesa situada debajo, según la crónica oficial del evento.

Penta y Je’Von Evans terminaron ganando el campeonato. Tras el evento, Reed permaneció en Arabia Saudita para recibir atención médica.

El medio especializado informó que el luchador regresó a casa el 18 de noviembre, nueve días antes de que WWE anunciara su fallecimiento.