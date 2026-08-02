Muere Vincent Pastore, actor de Los Soprano, a los 80 años: es encontrado muerto en su casa

Muere estrella de Los Soprano

Investigan su fallecimiento

Hollywood despide al actor

La industria del entretenimiento está de luto tras la muerte de Vincent Pastore, actor reconocido por interpretar a Salvatore «Big Pussy» Bonpensiero en Los Soprano.

La noticia fue confirmada por su representante, Robert Attermann, quien destacó la calidez y generosidad del intérprete durante su carrera.

Por qué importa: Pastore dejó una huella en la televisión y el cine al convertirse en uno de los rostros más recordados de las historias sobre la mafia en Hollywood.

Vincent Pastore falleció a los 80 años de edad. Su representante, Robert Attermann, confirmó la noticia mediante un comunicado enviado a la revista Page Six.

Attermann lamentó la pérdida del actor que dio vida a Salvatore «Big Pussy» Bonpensiero en Los Soprano.

Confirman la muerte de Vincent Pastore en su hogar

Vincent Pastore, known for playing mobsters in film and TV, most notably Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero on HBO’s The Sopranos, has died. He was 80. The veteran actor was found dead in his Bronx residence today, Aug. 1, by a neighbor after he had not been heard from for the… pic.twitter.com/qpluOACHyZ — Deadline (@DEADLINE) August 1, 2026

Además, lo recordó como una persona cercana con quienes lo rodeaban.

«Trataba a todos con calidez y respeto, y nunca rechazaba a un fan que le pidiera una fotografía o un autógrafo», expresó.

De acuerdo con TMZ, el actor fue encontrado sin vida en su vivienda ubicada en City Island, en el Bronx.

El portal señala que Stephen Villano acudió al domicilio tras no tener contacto con Pastore durante tres días.

Según esa publicación, alrededor de las 14:30 horas del sábado 1 de agosto, el Departamento de Bomberos de Nueva York recibió el reporte de un hombre inconsciente.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar. Al llegar, encontraron que Vincent Pastore ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las causas de su fallecimiento.