Muere Vincent Pastore, actor de Los Soprano, a los 80 años: es encontrado muerto en su casa
Publicado el02/08/2026 a las 08:11
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La industria del entretenimiento está de luto tras la muerte de Vincent Pastore, actor reconocido por interpretar a Salvatore «Big Pussy» Bonpensiero en Los Soprano.
La noticia fue confirmada por su representante, Robert Attermann, quien destacó la calidez y generosidad del intérprete durante su carrera.
Por qué importa: Pastore dejó una huella en la televisión y el cine al convertirse en uno de los rostros más recordados de las historias sobre la mafia en Hollywood.
Vincent Pastore falleció a los 80 años de edad. Su representante, Robert Attermann, confirmó la noticia mediante un comunicado enviado a la revista Page Six.
Attermann lamentó la pérdida del actor que dio vida a Salvatore «Big Pussy» Bonpensiero en Los Soprano.
Confirman la muerte de Vincent Pastore en su hogar
Vincent Pastore, known for playing mobsters in film and TV, most notably Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero on HBO’s The Sopranos, has died. He was 80. The veteran actor was found dead in his Bronx residence today, Aug. 1, by a neighbor after he had not been heard from for the… pic.twitter.com/qpluOACHyZ
— Deadline (@DEADLINE) August 1, 2026
Además, lo recordó como una persona cercana con quienes lo rodeaban.
«Trataba a todos con calidez y respeto, y nunca rechazaba a un fan que le pidiera una fotografía o un autógrafo», expresó.
De acuerdo con TMZ, el actor fue encontrado sin vida en su vivienda ubicada en City Island, en el Bronx.
El portal señala que Stephen Villano acudió al domicilio tras no tener contacto con Pastore durante tres días.
Según esa publicación, alrededor de las 14:30 horas del sábado 1 de agosto, el Departamento de Bomberos de Nueva York recibió el reporte de un hombre inconsciente.
Los equipos de emergencia acudieron al lugar. Al llegar, encontraron que Vincent Pastore ya no presentaba signos vitales.
Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las causas de su fallecimiento.
De veterano de Vietnam a figura de Hollywood
Vincent Pastore, best known for playing “Big P****” in «The Sopranos,» has died at 80 💔🕊️ https://t.co/LM6B4IAa8G pic.twitter.com/M7c4Wl53rC
— TMZ (@TMZ) August 1, 2026
Vincent Pastore nació el 14 de julio de 1946 en el Bronx, Nueva York.
Antes de iniciar su carrera artística, sirvió en la Marina de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam.
Al regresar, estudió actuación en la Universidad Pace. Obtuvo una licenciatura en teatro.
Durante varios años trabajó fuera del medio artístico. Entre esos empleos destacó el de conductor de limusinas.
Fue precisamente en ese trabajo donde conoció a Matt y Kevin Dillon.
Según Deadline, ambos acudieron a una obra de teatro comunitario en la que actuaba Pastore.
Posteriormente lo ayudaron a conseguir sus primeras audiciones.
A finales de la década de 1980 comenzó a participar en producciones cinematográficas.
Con el paso del tiempo se especializó en interpretar personajes vinculados con el crimen organizado.
Participó en películas como Goodfellas, Men of Respect y Witness to the Mob.
Su mayor oportunidad llegó en 1999. Ese año fue elegido para interpretar a Salvatore «Big Pussy» Bonpensiero en Los Soprano.
El personaje que marcó su carrera en Los Soprano
⚫Muere Vincent Pastore, el actor que dio vida a Salvatore Bonpensiero de la serie ‘Los Soprano’ https://t.co/YG2YEjFBeX pic.twitter.com/0i1iEhCRYe
— RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 2, 2026
En la serie, Big Pussy era uno de los amigos más cercanos de Tony Soprano.
También formaba parte del círculo de confianza del protagonista.
La historia dio un giro cuando el personaje comenzó a colaborar con el FBI como informante.
Ese papel convirtió a Vincent Pastore en uno de los actores más identificados con el universo de la mafia en televisión.
Además de Los Soprano, apareció en películas como Shark Tale, Mickey Blue Eyes, Money Train, Serving Sara y Revolver.
También participó en series como Law & Order y Hawaii Five-0.
Su carrera incluyó programas de entretenimiento como Celebrity Apprentice, Celebrity Family Feud, Celebrity Fit Club y Dancing with the Stars.
En este último abandonó la competencia poco después de haber iniciado.
Tras confirmarse su fallecimiento, Robert Attermann volvió a destacar una de las cualidades que más recordaba de Pastore.
El representante aseguró que el actor siempre estuvo dispuesto a apoyar a las nuevas generaciones de intérpretes.
Con su muerte, Hollywood pierde a uno de los actores más reconocidos por dar vida a personajes ligados al crimen organizado, especialmente por su inolvidable participación en Los Soprano.